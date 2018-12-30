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Свобода в клубах

Улитин как проблема. Эфир в 18.05

Павел Улитин, фото из архива издательства НЛО

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Загадочный автор самиздата, писатель, художник книги, эстет и антисоветчик

Мы в клубе “Перелетный кабак”, говорим о книге Павла Улитина “Четыре кварка и другие тексты”. Это первая публикация легендарного автора неподцензурной русской прозы, которая сохраняет его коллажи и визуальное представление о тексте.

Перформативный текст: жизнь, которая превращается в письмо на глазах читателя. В чем причина неотразимой притягательности этой прозы?

Павел Улитин в тюрьме, психбольнице и в американском посольстве: версии биографии и авантюризм художника. Улитин в контексте послевоенного современного искусства Восточной Европы.

Обсуждают поэты Михаил Айзенберг и Станислав Львовский, историк Константин Львов, филолог, историк культуры Илья Кукулин, критик Игорь Гулин.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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