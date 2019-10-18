Добрый день!

Сегодня парламент Великобритании проведет первую за 37 лет субботнюю сессию (и всего лишь пятую с 1939 года) – будет обсуждаться соглашение о брекзите, достигнутое Борисом Джонсоном в Брюсселе и уже одобренное на саммите ЕС. О сути договора и перспективах голосования читайте здесь, а новости такие:

В Москве прошли массовые одиночные пикеты в защиту политзаключенных.

ФБК оспорил в суде включение в список “иностранных агентов”. Испанец, который перевел деньги Фонду, не говорит по-русски и ничего не знает о ФБК – он кикбоксер и вышибала в клубе.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями.

В Каталонии продолжаются акции протеста, матч “Барселона” – “Реал Мадрид” перенесен на два месяца, Карлес Пучдемон безуспешно пытается сдаться властям Бельгии.

Разгул гражданских свобод

Вечером в пятницу у станций московского метро прошли массовые одиночные пикеты в защиту политзаключенных. Их организовала Ассоциация независимых муниципальных депутатов с тем, чтобы “сказать нет полицейскому произволу”. Вот здесь, пожалуй, в самой удобной форме рассказано обо всех, кого затронуло “московское дело”, всего их сейчас 24 человека – если не считать, конечно, родных и близких. Многим приходится туго: посмотрите (ВК, фб, твиттер) на бабушку и прабабушку Владимира Емельянова, отправленного в СИЗО на два месяца по обвинению в применении насилия к полицейскому. Прабабушка плачет, кот не находит себе места. Бабушка предупреждала Емельянова: “Вова, ты никому ничего не докажешь”.

Городской суд Якутска признал законными арест и уголовное дело об экстремизме против шамана Александра Габышева. Защита настаивала, что Габышева задержали незаконно, а уголовное дело было возбуждено с процедурными нарушениями.

Фонд борьбы с коррупцией оспорил в суде свое включение в список “иностранных агентов”. “Медуза” нашла испанца, который в сентябре сделал два перевода на счет ФБК – он не говорит по-русски и не может объяснить, как он справился с русскоязычным сайтом организации. Связаться с Роберто Мондой журналистам удалось, когда они обнаружили зарегистрированные на него компании и запись в государственном реестре о том, что он получил лицензию на то, чтобы работать вышибалой в клубе. Вообще он занимается единоборствами.

У сторонника Навального в Хабаровске Андрея Пастухова прошел обыск. У него заблокировали все счета. Пастухов не работает ни в ФБК, ни в штабе Навального. Он просто выдвигался в депутаты.

Минюст признал "иностранным агентом" "Институт социальных изменений" в Ингушетии – организация объединяет учителей, которые повышали квалификацию с прицелом на инклюзивное образование.

Начальник ИК-9 в Петрозаводске Иван Савельев, против которого завели уголовное дело после публикаций об избиениях заключенных, требует лишить статуса адвоката Молодежникова, который помог своим подзащитным донести информацию об избиениях до общественности. Вот интервью с журналисткой Аллой Константиновой, которая первой написала об этом и за которой Савельев теперь следит.

Информационное поле

Новая масштабная утечка данных: кредитные истории (вкупе с паспортными данными и адресами) более миллиона россиян попали в открытый доступ. Как, пока не понятно.

Почти все школьные учебники в России теперь выпускают структуры, связанные с другом Путина Аркадием Ротенбергом.

Глава РПЦ на Всемирном русском народном соборе сравнил аборты с языческими жертвоприношениями, а глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин призвал ввести в российских школах и вузах уроки нравственности.

Массовые протесты

На сегодня намечен крупный митинг оппозиции в Баку – полиция начала задерживать активистов уже за несколько дней.

В Каталонии уже пять дней не прекращаются массовые протесты после суровых приговоров лидерам сепаратистов. Барселона парализована, в пятницу туда прибывали все новые и новые протестующие. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон пришел сдаваться властям Бельгии, но его не арестовали. Матч “Барселона” – “Реал Мадрид” перенесен на два месяца.

Полиция разогнала экоактивистов, блокировавших центр Лондона.

Евросоюз не стал начинать переговоры о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией. Против выступила Франция, сославшись на коррупцию.

Внуку Назарбаева, который живет в Лондоне, дали год условно за то, что он укусил полицейского.

Члены наркокартеля захватили мексиканский город, чтобы отбить у полиции сына наркобарона Эль Чапо.

Ссылки для чтения

История. Хороший лонгрид об индустрии развлечений в годы Великой депрессии: Микки Маус, оказывается, многим помог спастись от голода. Или фрагмент из книги британского историка Юджина Рогана “Арабы. История. XVI–XXI вв.” (изд-во Альпина нон-фикшн) – о том, как Британская империя планировала послевоенный раздел Османской империи.

Хороший лонгрид об индустрии развлечений в годы Великой депрессии: Микки Маус, оказывается, многим помог спастись от голода. Или фрагмент из книги британского историка Юджина Рогана “Арабы. История. XVI–XXI вв.” (изд-во Альпина нон-фикшн) – о том, как Британская империя планировала послевоенный раздел Османской империи. Литература. (1) Набоковед Юрий Левинг рассказывает о литературных источниках “Лолиты” (По, Джойс, Шекспир, Мериме, Флобер – казалось бы, ничего неожиданного). (2) Памяти Гарольда Блума (выдающийся американский литературовед умер 14 октября): фрагмент о “Хаджи-Мурате” из “Западного канона”. (3) Отрывок из книги филолога Инги Видугирите “Гоголь и географическое воображение романтизма” (изд-во НЛО) в котором она довольно остроумно показывает, что пейзаж у Гоголя соотносится не только с живописью и предшествующей литературой, но и … с реальным российским пейзажем.

(1) Набоковед Юрий Левинг рассказывает о литературных источниках “Лолиты” (По, Джойс, Шекспир, Мериме, Флобер – казалось бы, ничего неожиданного). (2) Памяти Гарольда Блума (выдающийся американский литературовед умер 14 октября): фрагмент о “Хаджи-Мурате” из “Западного канона”. (3) Отрывок из книги филолога Инги Видугирите “Гоголь и географическое воображение романтизма” (изд-во НЛО) в котором она довольно остроумно показывает, что пейзаж у Гоголя соотносится не только с живописью и предшествующей литературой, но и … с реальным российским пейзажем. Художники. (1) Два фрагмента из сборника статей и эссе о творчестве Эдуарда Штейнберга “Изумленное пространство” (тоже НЛО): статья слависта и философа Ханса Гюнтера “От конструкции к созерцательности – Эдуард Штейнберг и русский авангард” или немножко восторженный текст Доменика Фернандеса (он называет Штейнберга “катакомбным художником”). (2) Большой монолог Андрея Филиппова о том, как он хотел освободить соотечественников из-под гнета советской власти и превратился в современного художника.

(1) Два фрагмента из сборника статей и эссе о творчестве Эдуарда Штейнберга “Изумленное пространство” (тоже НЛО): статья слависта и философа Ханса Гюнтера “От конструкции к созерцательности – Эдуард Штейнберг и русский авангард” или немножко восторженный текст Доменика Фернандеса (он называет Штейнберга “катакомбным художником”). (2) Большой монолог Андрея Филиппова о том, как он хотел освободить соотечественников из-под гнета советской власти и превратился в современного художника. Кино. Разговор Станислава Зельвенского с режиссером Абелем Феррарой про вечный Рим, ужасный Нью-Йорк, дорогую Москву и буддизм. Или забавный текст Хичкока о своей жене, Альме Ревиль.

Разговор Станислава Зельвенского с режиссером Абелем Феррарой про вечный Рим, ужасный Нью-Йорк, дорогую Москву и буддизм. Или забавный текст Хичкока о своей жене, Альме Ревиль. Злободневное. Расследование Transparency International о том, как устроен бизнес Федеральной системы исполнения наказаний, она же ФСИН.

Искренне Ваши,

Семь Сорок