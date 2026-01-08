Сенат поддержал запрет новых военных действий в Венесуэле в обход Конгресса

Сенат США в четверг одобрил процедурную резолюцию, которая блокирует дальнейшие военные действия администрации президента Дональда Трампа в Венесуэле без разрешения Конгресса.

Голосование, состоявшееся спустя несколько дней после американской военной операции в Венесуэле и захвата её лидера Николаса Мадуро 3 января, открывает путь для дальнейшего рассмотрения документа в палате из 100 человек, отмечает Reuters. Вопрос должна будет также рассмотреть Палата представителей. Белый дом заявлял, что Трамп наложит на проект вето, пишет издание Axios.

В четверг документ поддержали 52 сенатора, против высказались 47. Вместе со всеми демократами за продвижение резолюции на этот раз проголосовали и несколько однопартийцев президента-республиканца.

Президент Дональд Трамп уже отреагировал на сообщение в своей соцсети Truth Social. Он написал: "Республиканцам должно быть стыдно за сенаторов, которые только что проголосовали вместе с демократами, пытаясь лишить нас полномочий для борьбы и защиты Соединенных Штатов Америки. Сьюзен Коллинз, Лиза Меркауски, Рэнд Пол, Джош Хоули и Тодд Янг никогда больше не должны быть избраны на государственные должности.

Две предыдущие попытки продвижения аналогичных резолюций были заблокированы в Сенате в прошлом году соратниками Трампа - на фоне усиления его администрацией военного давление на Венесуэлу с сентября, когда американские силы начали атаковать в южной части Карибского моря суда, подозреваемые в перевозке наркотиков.

5 января отстранённый от власти Мадуро и его жена Силия Флорес впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке. Ранее было обнародовано заключение, в котором Мадуро, его супруге и еще четырём лицам предъявили обвинения по четырем пунктам, включая "наркотерроризм" и заговор с целью импорта кокаина. Третий и четвёртый пункты обвинения связаны с использованием и хранением оружия с целью навредить США. Мадуро в суде заявил, что не признаёт себя виновным.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что может отдать приказ о новом ударе, если Венесуэла не будет сотрудничать с Соединенными Штатами. К присяге в качестве временного президента Венесуэлы была приведена Делси Родригес из числа давних политических соратников Никласа Мадуро.



