Сенат США утвердил "план Байдена" на 3,5 триллиона долларов

Сенат США утвердил бюджетный план на 3,5 триллиона долларов, направленный на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды. Об этом сообщает Reuters. Документ был принят исключительно демократами и практически единодушно отвергнут республиканцами – 50 против 49. Партии поровну делят Сенат, однако у демократов всегда есть решающий голос благодаря вице-президенту Камале Харрис.

Принятие документа считается ключевым на пути к реализации одного из главных пунктов программы Джо Байдена, который обещал выделить триллионы долларов на помощь семьям, создание рабочих мест и масштабную борьбу с изменениями климата.

В настоящее время демократы одобрили именно бюджетную резолюцию, а не сам законопроект. Значение этой специальной резолюции состоит в том, что она защищает будущий законопроект от так называемого "филибастера" – создания процедурных проволочек, направленных на фактическое блокирование законопроекта.

Теоретически избежать "филибастера" можно было и по-другому: демократам нужно было бы убедить 10 республиканцев присоединиться к ним для голосования по проекту, однако в реальности это было невозможно сделать. Теперь Демпартии достаточно будет проголосовать простым большинством.

Глава бюджетного комитета Берни Сандерс назвал эту инициативу возможностью восстановить доверие к американскому государству со стороны населения. Республиканцы, напротив, настаивают, что это приведёт лишь к растрате средств, повышению инфляции и торжеству "левой" экономической политики.

3,5 триллиона долларов предполагается потратить в следующие десять лет. Финансировать проект предполагается в том числе за счёт повышения налогов на крупный бизнес. Одним из главных нововведений станет налог на импорт углеродного топлива.

Накануне Сенат принял пакет предложений по модернизации автомобильных и железных дорог, аэропортов и вокзалов на сумму 1 триллион долларов. Это стало важной законодательной победой президента Джо Байдена. Проект нового закона набрал в Верхней палате Конгресса 69 голосов, 30 выступили против.

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