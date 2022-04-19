Сергей Гайдай: "Ситуация усложняется буквально с каждым часом"

Генштаб Украины и Совет нацбезопасности и обороны вечером 18 апреля подтвердили, что Россия начала наступление в Донбассе. Эксперты анонсировали это наступление уже неделю, по их предположениям, российским военным поставлена задача закончить операцию до 24 апреля, то есть в ближайшие семь дней. Днем 18 апреля стало известно, что российские военные захватили поселок Кременная в Луганской области, а украинские военные от него отошли. Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Настоящее Время" это подтвердил и еще раз подчеркнул: "Мы все время просим людей выезжать в эвакуацию – для того чтобы сохранить свою жизнь. Мы объясняем им, что ситуация может поменяться кардинально буквально за считаные часы. Кременная тому пример".

– Сколько, по вашим данным, остается гражданских в Кременной, в городе, который взяли под контроль российские войска?



– Если посчитать все населенные пункты, которые входят в Кременскую громаду [общину], то где-то до 4 тысяч человек еще остаются у себя в домах.

– А почему украинские военные вообще добровольно, как мы слышим из сообщений, отошли от Кременной? В этом есть какая-то тактика?



– Да, однозначно. Дело в том, что линия обороны в Кременной была с первых дней войны, но наши войска отошли, когда Россия напала на Украину и начала заводить войска, и людей, и технику, и авиация пошла с территории непосредственно Российской Федерации.

Каждый метр этой территории был врагу известен

У нас специфика местности все-таки такая сельскохозяйственная, то есть много полей. И где-то закрепиться было очень сложно. Поэтому и была выбрана определенная линия обороны, которая держится уже почти два месяца. В Кременной бои были постоянные, с первых дней. И уже каждый метр этой территории был врагу известен, каждое укрепление тоже было известно, потому что каждая атака отбивалась, жгли технику, убивали российских солдат и этих так называемых элдэнээровцев. Соответственно, все это было известно врагу. Поэтому они просто стали уже не атаковать, а просто расстреливать артиллерией, минометами наши позиции.

Было бы очень глупо находиться там: это означало просто погибнуть, не нанеся врагу какой-то урон. Поэтому было принято решение отойти на новые позиции, чуть-чуть вглубь, ближе к Донецкой области. Это позволило и сохранить жизнь мирным жителям в городе, и закрепиться на новых позициях – для того чтобы уже там успешно отбивать атаки врага.



– Сегодня была информация о расстреле людей, которые пытались выехать из Кременной. Расскажите, пожалуйста, про это подробнее.



– Да, видите, с эвакуацией ситуация следующая: как бы мы ни обращались к людям, все равно какое-то количество людей в области остается. И у нас все-таки эвакуация, а не депортация. Поэтому насильно мы вывозить людей, конечно, не будем.

Но плотность обстрелов возрастает. И обстрелы сейчас уже проводятся из артиллерии больших калибров: это артиллерия, системы залпового огня, "Смерчи", "Ураганы", авиация бомбит – все это не оставляет людям шансов на выживание или оставляет очень-очень маленький. И мы все время просим людей выезжать в эвакуацию – для того чтобы сохранить свою жизнь. Мы объясняем им, что ситуация может поменяться кардинально буквально за считаные часы. И вот Кременная тому пример.

Они попали в зону видимости российских военных, и те их просто расстреляли в машине

Буквально вчера мы договорились, что мы поедем сегодня рано утром в Кременную, заберем оттуда людей, лесными безопасными дорогами вывезем их и эвакуируем. Порядка 90 человек у нас было в записи. Но ночью все поменялось, и мы уже не смогли подъехать к городу. И те люди, которые выезжали утром, выезжали на собственном транспорте, их было пять человек в машине.

К сожалению, они попали в зону видимости российских военных, и те их просто расстреляли в машине. Четыре человека погибли сразу в машине, один ранен, ему удалось отползти в лес. С ним есть связь, мы пытаемся его хоть каким-то образом все-таки вывезти куда-то в населенные пункты, где ему окажут помощь. Потому что там, где он есть, туда доступа нет. К нему выехала на помощь скорая помощь из Донецкой области. Но на подступах к Кременной, на подъездах к Кременной она была обстреляна, поэтому машина развернулась и уехала. Человек пока жив, и дай бог, чтобы он и был жив и смог благополучно добраться до села, где ему окажут помощь.

– В самом начале разговора вы сказали, что в громаде находятся около 4 тысяч человек. Получается, что эвакуация этих людей из Кременной сегодня уже невозможна просто физически?



– Да, на сегодняшний день, к сожалению, это невозможно. Потому что российские солдаты расстреливают все машины, которые пытаются выезжать.



– А эти люди изначально принципиально не хотели эвакуироваться? Или надеялись на то, что наступление пройдет мимо?



– Очень сложно понять, что в голове у людей, которые остаются, на самом деле. Потому что мы всем объясняем: вы не едете в никуда, вы едете на запад Украины, где вам будет гарантирована крыша над головой, вы получите вещи, если они будут вам необходимы, ежедневное питание, медицинское обслуживание, если оно необходимо, а дальше – на ваш выбор. Вы можете даже поехать дальше в Европу и оформлять там статус беженца, вы можете найти работу и устраиваться на работу. Но, самое главное, вы сохраняете жизнь себе и своим близким – именно это самое главное! А не дом или квартира, или мебель, которая там находится. Ведь в этой квартире, если прилетит туда снаряд, вы просто погибнете, и на этом все закончится!



– Можете описать ситуацию вообще в Луганской области? Где самые горячие точки на сегодняшний момент? Или вся Луганская область – это сейчас одна горячая точка?

Критически разбита вся инфраструктура, водоснабжение, электроэнергия, газ

– Все остается достаточно сложно. Идут бои внутри городов Попасная, Рубежное, обстреливаются все населенные пункты, подконтрольные Украине. Орки просто ровняют все с землей для того, чтобы не было даже где зацепиться, чтобы не было даже где спрятаться людям.

Критически разбита вся инфраструктура, водоснабжение, электроэнергия, газ. В Попасной, Рубежном – бои в городах. Попасная – мне кажется, что ее просто обстреливают круглосуточно, потому что такого количества снарядов, ракет, мин, авиабомб, сколько сбросили на Попасную, их сложно даже просто посчитать. Но все атаки отбиваются на сегодняшний день. А от злости орки еще больше просто обстреливают жилые кварталы, причем обстреливают очень крупными калибрами.

В Золотой расстреляли жилой дом. Россияне его прекрасно видели и прекрасно понимали, что там нет никаких укреплений, что там нет Вооруженных сил Украины, что там живут не военные, а живут мирные люди. Тем не менее двумя очень крупными снарядами они просто прошибли этот дом насквозь. То же самое в Лисичанске, его обстреливают "Точкой-У", например, причем неоднократно, "Смерчами" обстреливают. Вчера вечером прилетел снаряд или ракета в здание патрульной полиции. Слава богу, все живы, но шестеро патрульных контужены, они пострадали, сейчас находятся в больнице.

Ситуация усложняется не то что с каждым днем, а с каждым часом. И она может поменяться только в худшую сторону, к сожалению, пока.