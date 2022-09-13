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Сергей Лавров получил визу для поездки в США на Генассамблею ООН

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для поездки в США на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Вместе с Лавровым в составе делегации поедут ещё 10 человек. Об этом сообщает ТАСС.

77-я сессия Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет, она проходит в очном формате.

До сегодняшнего дня вопрос о выдаче виз российской делегации оставался нерешённым из-за санкций Вашингтона в отношении российского МИДа. Постпредство России при ООН призвал генерального секретаря организации Антонию Гутерриша запустить процедуру арбитража для решения проблемы с визами.

В начале сентября постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что в дебатах Генассамблеи планировали принять участие 56 российских дипломатов. Российский МИД надеется, что оставшиеся члены делегации также смогут получить американские визы.

  • По соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года, Соединённые Штаты, как правило, обязаны предоставлять иностранным дипломатам доступ на мероприятия ООН. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам безопасности, терроризма и внешней политики.

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