Сеул и Токио рассказали о новых ракетных пусках КНДР

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море. Об этом пишет агентство "Рёнхап" со ссылкой на заявление южнокорейских военных. Ракеты пролетели 800 километров на высоте 60 километров.

Береговая охрана Японии сообщила, что снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны страны, отмечает газета Kyodo. Токио заявил, что пуски нарушают резолюции ООН.

Пхеньян официальных заявлений о каких-либо ракетных испытаниях пока не делал.

Последний раз КНДР сообщала о запуске крылатой ракеты большой дальности 13 сентября. По заявлению Пхеньяна, разработка ракет нового типа велась два года. В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели полторы тысячи километров, поразили заданные цели и упали в территориальные воды Северной Кореи. Источник Reuters предположил, что ракету могли разрабатывать под атомную боеголовку.

В марте КНДР заявила об испытании двух новых тактических управляемых ракет нового типа. Эксперты тогда связывали запуски ракет с подготовкой к переговорам с США после смены американской администрации.

В конце августа эксперты Международного агентства по атомной энергии в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене.