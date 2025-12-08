Ссылки для упрощенного доступа

"Съезд народных депутатов" Пономарёва признан "террористическим"

Верховный суд России признал "Съезд народных депутатов" оппозиционера Ильи Пономарева террористической организацией. Решение принято на основании иска генерального прокурора, сообщает российское надзорное ведомство.

"В отношении руководителей и активистов организации, выступающих от её имени и в ее интересах, российскими судами вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры по уголовным делам о преступлениях террористической направленности", – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Первый "Съезд народных депутатов" состоялся в ноябре 2022 года в Польше. В нем, в частности, приняли участие бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков, Илья Пономарёв, Марк Фейгин и Аркадий Янковский, все они уехали из России. Его участники тогда приняли декларацию, в которой речь идёт о признании Владимира Путина узурпатором власти в России, о необходимости обнуления российской Конституции образца 1993 года, а также о проведении люстрации.

В феврале 2025 года стало известно, что из-за создания "Съезда народных депутатов" против Пономарёва возбудили уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, а у его соратников в нескольких регионах России прошли обыски.

В апреле 2023 года Генпрокуратура России признала "Съезд народных депутатов" нежелательной организацией. В ведомстве считают, что его "деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

