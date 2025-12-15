Последствия агрессии. Александра Вагнер – о замороженных активах

В последние несколько недель не утихает дискуссия вокруг кредита для поддержки Украины в ближайшие два года. Последней в череде решений для реализации этого плана стала новость о том, что Евросоюз на неограниченный срок заморозил все российские активы, находящиеся в ЕС. Это стало возможным благодаря специальной процедуре, предназначенной для экономических чрезвычайных ситуаций. Активы будут заморожены до тех пор, пока Россия будет продолжать агрессию в отношении Украины и не компенсирует ущерб, причиненный в ходе боевых действий.

Это решение Европейской комиссии связано с планами выдать Украине кредит, который будет обеспечен за счет замороженных в Бельгии активов российского Центробанка. Это не все российские активы, на которые были наложены санкции в ЕС, но существенная часть, и самое главное – принадлежащая не частным инвесторам, а государству, развязавшему войну в Украине. Всего было заморожено российских активов на сумму приблизительно 300 млрд долларов (около 270 млрд евро), а в Бельгии в клиринговом доме Euroclear хранится более половины этой суммы – 185 млрд евро. В основном это средства Центробанка России.

Окончательное решение о кредите Украине не принято

Спор касается, по сути, того, позволяет ли международное право использовать эти активы, хранящиеся в Евросоюзе, или это незаконно. Бельгийское правительство и клиринговый дом Euroclear считают, что этого делать нельзя, и аргументов у них много: начиная от советско-бельгийского договора, предусматривающего взаимную охрану инвестиций, и заканчивая опасениями, что Москва начнет в суде добиваться от Бельгии выплаты средств, и Бельгия таким образом будет нести всю ответственность за решение, принятое на уровне ЕС (Центробанк РФ уже заявил, что подаст иск к депозитарию Euroclear, если кредит Украине будет одобрен). Есть и вполне рыночные аргументы: в бельгийском правительстве опасаются, что Россия затребует активы – например, если будет подписан мирный договор об окончании войны, – а у правительства не будет столько денег, чтобы заплатить по счетам. Согласно предварительным оценкам, речь идет о сумме, равняющейся более 10 процентов ВВП Бельгии. Все эти аргументы премьер-министр страны Барт де Вевер изложил во время саммита лидеров ЕС в конце октября этого года. На саммите окончательное решение о кредите Украине так и не было принято.

Механизм, разработанный Европейской комиссией, предполагает, что Euroclear переведет ей все имеющиеся у компании средства, что позволит ЕС предоставить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро от имени Евросоюза, большую часть – в 2026 и 2027 годах. Оставшиеся 45 миллиардов покроют кредит стран G7, поскольку на сумму арестованных российских активов больше не будут начисляться проценты, а, следовательно, нечем будет его погашать.

Предполагается, что 140 миллиардов будут выделяться поэтапно и на определенных условиях. Например, в качестве платы за оружие, которое Евросоюз закупает у США для Украины или же передает Украине благодаря собственному производству. Частью суммы также предполагают покрыть расходы украинского бюджета, который уже который год в большом дефиците из-за продолжающейся войны.

Механизм, разработанный Европейской комиссией, предполагает и условия возвращения средств Украиной – это произойдет после того, как Россия прекратит войну, и согласится компенсировать нанесенный ущерб. Именно поэтому кредит для Украины, обеспеченный замороженными российскими активами, называют reparations loan, в этом словосочетании есть слово "репарации".

Меры для поддержки пострадавших от боевых действий России в Украине (видимо, подразумеваются в том числе денежные компенсации) и средства на восстановление Украины, которые должна будет перечислить Москва, предусмотрены среди пунктов мирного плана Дональда Трампа – по меньшей мере, той его версии, которая была опубликована в СМИ (сейчас она дорабатывается). Иными словами, в переговорах об окончании войны фигурирует и настоятельная необходимость возместить ущерб пострадавшим от войны, родственникам жертв конфликта и имуществу, которое было уничтожено во время боев. И вот когда Россия выплатит этот ущерб, если будет подписано мирное соглашение, то эти деньги пойдут на погашение задолженности Еврокомиссии (она, согласно предложенному механизму, будет выдавать Украине кредит) перед Euroclear.

Глава Euroclear Валери Урбен в интервью 5 декабря заявила о том, что она против такой схемы и рассматривает возможность оспорить в суде решение (если оно будет принято) о передаче кредита Украине, гарантированного арестованными активами российского Центробанка. По ее словам, существует риск дестабилизации финансовых рынков стран ЕС. Урбен также отметила, что проценты от хранящихся в компании активов уже были использованы в интересах Украины. "Всегда забывают, что проценты, которые за последние два года составили около 5 миллиардов долларов, на самом деле являются доходом, принадлежащим Euroclear. Совет директоров действительно посчитал, что компания Euroclear не должна извлекать выгоду из этой трагической ситуации", – заявила Урбен.

На финансовый рейтинг стран ЕС решение о кредите Украине не повлияет

Часть ее опасений уже развеяли международные рейтинговые агентства, заявив, что на финансовый рейтинг стран ЕС, который определяет в том числе и процентный уровень выплат при погашении внешних заимствований, решение о кредите Украине, если оно будет принято, не повлияет. То, что снижение рейтинга странам ЕС не грозит, подтвердили Fitch и Moody's.

С аргументами Бельгии и Euroclear не согласны и некоторые юристы и экономисты. В колонке, опубликованной в бельгийской газете Le Soir, семь ведущих экономистов и юристов ЕС и США подчеркивают, что факт неспровоцированной агрессии России в Украине был признан решением ООН после начала войны, что является аргументом в пользу законности использования замороженных активов для кредита Украине. "Многие эксперты-юристы давно отвергли аргумент о незаконности подобной меры в соответствии с международным правом, – пишут авторы статьи. – Более того, Генеральная Ассамблея ООН признала Россию ответственной за агрессию против Украины. Она подпадает под действие того, что стандартное международное право кодифицирует как "ответственность государств за международно-противоправные деяния". Законность… основана на этой классификации, разработанной Комиссией международного права ООН, которая признает право государств прибегать к контрмерам в ответ на международно-противоправное деяние".

Бельгия в принципе продолжает участвовать в переговорах о выдаче кредита Украине, однако настаивает на том, чтобы дополнительные гарантии предоставили все члены ЕС солидарно, в зависимости от размера страны и, следовательно, посильности гарантий для национальных бюджетов. "Я полагаю, что все, кто действительно поддерживает это решение, кто действительно хочет, чтобы это произошло, также готовы, желают и могут дать гарантию, чтобы я мог спокойно спать по ночам, зная, что если что-то пойдет не так или возникнут проблемы, солидарность обеспечит наличие необходимых средств", – заявил бельгийский премьер Барт де Вевер во время саммита, на котором репарационный кредит обсуждался. Вевер также потребовал выяснить, сколько вообще арестованных средств находится в разных странах мира и какова судьба процентов по ним.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, получившая от Вевевра письмо с подробно изложенными аргументами, 3 декабря представила план, целью которого является преодолеть все препятствия. В опубликованном документе говорится, что законодательство позволяет ввести дополнительные гарантии для обеспечения кредита в рамках бюджета ЕС (это могло бы снять возражения Бельгии). Еще одной гарантией могут быть взносы членов Евросоюза, которые были бы использованы для возвращения средств России, когда возникнет такая необходимость (против этого механизма пока выступает Венгрия). Также предполагается ввести запрет на любую передачу арестованных активов Центрального банка РФ обратно в Россию – речь идет о случаях, если Москва откажется в рамках мирного урегулирования выплатить Украине репарации или же если мирный договор подписан не будет.

Следующий саммит Евросоюза назначен на 18-19 декабря. На нем, как ожидается, будет принято решение о так называемом репарационном кредите Украине.





Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



