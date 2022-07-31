В плане азиатского турне Нэнси Пелоси Тайвань отсутствует

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси опубликовала свой план поездки в азиатский регион. В списке четыре страны - Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Тайваня в нём нет. Слухи о том, что американский политик - третий по значимости после президента и вице-президента, может посетить Тайвань, который Пекин считает частью своей территории, вызвали резкую критику в адрес США со стороны КНР.

Ранее китайский МИД заявил, что вероятный визит Пелоси Пекин расценит как подрыв своего суверенитета и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями. Китайские военные страны сообщили, что в их распоряжении множество истребителей, готовых патрулировать остров.

В пятницу лидеры США и Китая провели переговоры по телефону. Как заявил Белый дом, Джо Байден напомнил Си Цзиньпину, что Вашингтон против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус острова.

Лидер КНР подчеркнул, что США должны уважать принцип единого Китая. Он также предупредил Джо Байдена, что "кто играет с огнем, тот обожжется". США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступает резко против угроз Китая силой присоединить остров.

Страны Запада опасаются, что КНР использует российский сценарий вторжения на территорию Украины в отношении Тайваня. Пекин эти заявления отвергает.

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