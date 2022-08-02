Сайт сервиса для отслеживания авиаперелётов Flightradar24 переставал работать днём 2 августа, когда более 300 тысяч человек следили на нём за самолётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, совершающей турне по Азии. На это обратила внимание "Медуза".

Интерес к перелёту вызван резким обострением ситуации вокруг Тайваня из-за возможного прилёта американского политика. Против посещения ей острова резко выступают власти Китая. Китайский МИД заявил, что визит Пекин расценит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента США Джо Байдена "не играть с огнем" и не допустить поездки. В китайских соцсетях, полностью контролируемых государством, распростряняются призывы сбить самолёт с делегацией.

Пекин проводит военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. В зоне конфликта проведён пуск гиперзвуковой крылатой ракеты. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что в ночь на вторник несколько китайских военных самолетов и боевых кораблей приблизились к срединной линии Тайваньского пролива.

Пелоси не подтверждала и не опровергала визит. Однако тайваньские СМИ сообщают, что её поездка всё-таки состоится во вторник, передаёт Голос Америки. Утверждается, что она прибудет около 22:30 по местному времени – это 17:30 по Москве. Предполагается, что делегация Конгресса встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и высокопоставленными законодателями.