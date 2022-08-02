Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Сайт Flightradar24 переставал работать во время перелёта Нэнси Пелоси в сторону Тайваня

Нэнси Пелоси, архивное фото

Сайт сервиса для отслеживания авиаперелётов Flightradar24 переставал работать днём 2 августа, когда более 300 тысяч человек следили на нём за самолётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, совершающей турне по Азии. На это обратила внимание "Медуза".

Интерес к перелёту вызван резким обострением ситуации вокруг Тайваня из-за возможного прилёта американского политика. Против посещения ей острова резко выступают власти Китая. Китайский МИД заявил, что визит Пекин расценит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.

Председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента США Джо Байдена "не играть с огнем" и не допустить поездки. В китайских соцсетях, полностью контролируемых государством, распростряняются призывы сбить самолёт с делегацией.

Пекин проводит военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. В зоне конфликта проведён пуск гиперзвуковой крылатой ракеты. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что в ночь на вторник несколько китайских военных самолетов и боевых кораблей приблизились к срединной линии Тайваньского пролива.

Пелоси не подтверждала и не опровергала визит. Однако тайваньские СМИ сообщают, что её поездка всё-таки состоится во вторник, передаёт Голос Америки. Утверждается, что она прибудет около 22:30 по местному времени – это 17:30 по Москве. Предполагается, что делегация Конгресса встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и высокопоставленными законодателями.

  • Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. В Тайване существуют как политические течения, признающие своё единство с континентальным Китаем при разнице политических систем, так и движение за объявление острова отдельным суверенным государством.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG