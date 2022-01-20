"Шантаж и истерика". Рунет об угрозе нападения России на Украину

Никуда не исчезает тема вероятного вторжения России на территорию Украины. В среду с видеообращением к согражданам выступил Владимир Зеленский:

Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно: сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине.

Юрий Ткачёв:

После заверений Зеленского о том, что войны точно не будет, страшновато стало даже мне))

О вероятности вторжения говорил на своей пресс-конференции и Джо Байден.

Впрочем, все поняли американского президента по-разному.

Владимир Корнилов:

«Go in and occupy Ukraine» («Иди и оккупируй Украину»). Это я дословно цитирую слова Байдена на сегодняшней пресс-конференциии. То есть дозволяет-таки? При этом он говорит, что стоить России это будет дорого. Но принципиально, как видите, не возражает.

А вообще, конечно, речь его была настолько сбивчива и временами противоречива, что, я смотрю, все трактуют слова Байдена по-разному.

Виктор Мараховский:

Исторические слова Дж. Байдена по поводу готовящейся кары России «всё будет зависеть от того, что она сделает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение...» - бухнули в американской медиасфере лучше вулкана Тонга.

Американские патриоты (в том числе и зарубежные) совершенно искренне задаются уже который час вопросом, какой компромат у В.В. Путина нашёлся на американского президента. Почему Байден вдруг разрешил Путину вторгаться?

"Россия в глобальной политике":

Байден переполошил всех, упомянув про вероятное «небольшое вторжение» Путина на Украину, которое не обязательно повлечёт за собой мощный ответ США и Запада. В отличие от полномасштабного вторжения, оно как раз вызовет «санкции, которых Путин ещё не видел». Белый дом немедленно начал разъяснять, что президент не имел в виду позволить «небольшое», ответ будет на любое, но осадок у всех остался.

Александр Морозов:

Байден только что на большой пресс-конференции сказал, что считает, что Путин двинет войска. Ему задали в конце второй вопрос, уточняющий: ведь если Путин двинет войска, а Украина граничит со странами НАТО, то может быть война России с НАТО. Ответ Байдена был таков: я думаю, что Путин понимает, что если это не ядерная война, а война обычных вооружений, то он потерпит поражение... То, как Байден отвечал на эту тему, показывает, что у него это все продумано, в этот раз американцы готовы полностью. (Всего за полгода Байден и его машина загнали Путина в коридор, где он "перманентный агрессор", Блинкен вчера в Киеве еще раз сказал, что есть два варианта: либо нападай, либо начинай деэскалацию в отношении Украины, третьего не дано.)

Станислав Белковский:

Чтобы демократы не совсем проиграли промежуточные выборы 2022 года в Конгресс, президент Джозеф Байден должен сделать главное - предотвратить мировую войну. Путём жёсткого компромисса со страной-агрессором.

Кирилл Шулика:

Ну понятно, что американцы помимо сдерживания России боятся еще и раскола в НАТО, который, очевидно, есть. Например, позиция Германии, да и не только с учетом зависимости от российских энергоносителей, особенно зимой. Так вот ровно поэтому и был выдвинут Кремлем ультиматум. Понятно, что никто не даст гарантий нерасширения НАТО, но при этом раскол в альянсе вполне может произойти. А это уже качественно иная ситуация.

Кроме того, заявления Байдена еще и про то, что США рассматривают вероятным санкционный ответ не от НАТО, а от себя лично, поэтому и идет речь о запрете российским банкам работать с долларами. Поэтому процессы вокруг Украины будут довольно сложные и неоднозначные. Все играют на повышение ставок.

Ольга Бакушинская:

Наблюдаю я за этим и кажется мне, что Краб не собирается нападать на Украину. Он просто своими телодвижениями ловко вошел в повестку и с ним снова разговаривают как со взрослым. Он очень важный и решает судьбы мира.

Второе, глядя на то, как себя ведут остальные, пожалуй, что через некоторое время и нападет. Потому что может. А Воронеж, конечно, разбомбит прямо сейчас.

Враг въезжает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было яйца.

Кирилл Рогов:

Американские официальные лица, ссылающиеся на анализ разведки, уверены (или уверяют всех), что российское вторжение в Украину практически неизбежно. Что приготовления к нему зашли так далеко, а ультиматумы Кремля звучат столь резко и неприемлемо, что у Путина практически не остается пространства для маневра. Нужно делать что-то необратимое, разбить какую-то новую большую вазу.

Я не люблю «геополитику». Нормальная политика – это публичная политика, это социальные процессы. «Геополитика» - это антоним «политики». Это понятие навязывает нам представление, что на самом деле все не так, как на самом деле. Что на самом деле есть круг «больших дядь», которые – чтобы там публично ни говорилось – сидят в блаженной тени своих воротил-охранников и бронированных стен и вершат судьбы мира. В это приятно верить, если только не вспоминать, как часто «большие дяди», решавшие судьбы мира, вдруг потом оказывались ненужной мебелью у обочины дороги. (Взять хоть Нурсултана Назарбаева. Был могущественным, непобедимым, прозорливым мудрым лисом. А теперь сидит перед камерой, ломает пальцы и обзывает себя пенсионером на фоне увольнения своих родственников с тех постов, на которые он их назначил.)

Но давайте о геополитике, т.е. о «реальном балансе сил». С точки зрения «реального баланса сил», на мой взгляд, ультиматум Кремля о нерасширении НАТО является не столько даже невыполнимым, сколько стратегически проигрышным. Такую гарантию нельзя получить, а если даже и можно было бы, то она была бы потом нарушена, как нарушила Россия данные некогда гарантии признания границ и территориальной целостности Украины.

Россия не может настоять на гарантиях нерасширения НАТО. Она слишком слаба для этого перед лицом коллективного Запада в экономическом и политическом отношении. Единственное, в чем она соразмерна коллективному Западу – это в «гарантиях взаимного уничтожения» и возможностях развязывания ядерной войны. Но хотят ли россияне «взаимного уничтожения» ради невступления Украины в НАТО? Хочет ли мир ядерной катастрофы ради этой цели?

Григорий Юдин:

На протяжении длительного времени иностранные эксперты и журналисты обращаются ко мне с одним и тем же вопросом «Зачем Путин это делает? Зачем он хочет напасть? У него же всё хорошо, что его не устраивает?» И столько же времени я безрезультатно отвечаю одно и то же: он не нападает, он защищается.

Пытаясь понять мотивацию Путина, возможное действие (военную операцию) сравнивают с текущим моментом, то есть с отсутствием операции. Как будто выбор состоит в том, проводить операцию или оставить всё как есть. Из этого обычно заключают, что сейчас у Путина всё неплохо, а операция может создать как выгоды, так и большие издержки – и поэтому нужно увеличить вероятные издержки, чтобы они перевесили выгоды.

Однако Путин, судя по тому, что говорит он сам и его приближённые, сравнивает предполагаемую операцию не с текущей ситуацией, а с будущей ситуацией. Потому что ситуация его ухудшается, и в близком будущем положение дел без операции представляется ему гораздо худшим, чем с операцией. Иными словами, сейчас у Путина есть окно, в течение которого такая операция вообще выглядит возможной. В дальнейшем она станет либо невозможной, либо будет предполагать неприемлемые издержки.

Есть три основных фактора, которые создают этот эффект закрывающегося окна.

1. Поддержка и легитимность внутри страны. Усталость от Путина накапливается, и вероятность того, что он сможет ещё раз перезагрузить повестку, низкая – в это уже мало кто верит. Молодые и средние группы устали от Путина гораздо сильнее, его электорат сокращается объективно и ещё быстрее уходит благодаря эпидемии. Вместе с этим снижается эффективность его медиаканалов, так как люди обучаются поликанальному потреблению информации (то есть учатся не доверять только одному источнику).

2. Внешнеполитическая ситуация ухудшается. Очевидно, минские соглашения не дали желаемого эффекта, Украина дрейфует в сторону мягкой ассоциации с НАТО, и даже очаг нестабильности на украинской территории не стал страховкой от этого. При этом союзников на западном направлении у России осталось минимум, и опереться практически не на кого. Из статьи Путина об Украине следует, что он рассматривает только два варианта – либо в результате экономического удушения в Киеве приходят к власти пророссийские политики, и Украина становится протекторатом России, либо проблема решается военными средствами. Первый вариант предпочтителен, но шансы на него снижаются. Вместе с тем, хотя бы часть территории Украины должна контролироваться Россией, никакие другие варианты несовместимы с существованием Путина и России в среднесрочной перспективе.

Без сомнений, приближение НАТО и усиление глухого недовольства внутри страны воспринимаются Путиным не как два разных фактора, а как примерно один и тот же – враг приближается физически и по мере приближения ведёт подрывную работу.

3. Из некоторых заявлений Путина понятно, что он считает, что Россия в настоящий момент обладает неким военно-технологическим преимуществом, которое в скором времени будет нейтрализовано. Это означает, что заставить принять собственные условия с помощью военной угрозы можно сейчас, но будет невозможно в ближайшем будущем.

Иными словами, Путин исходит из того, что если не устранит угрозу сейчас, то через два-три года риски станут неприемлемыми. Поэтому попытки повысить его издержки сейчас со стороны стран НАТО, вероятно, только убеждают его в том, что грядущая опасность от НАТО слишком высока, чтобы ждать.

Может ли всё это просто рассосаться, если Путин всё же решит, что сейчас издержки слишком велики? С одной стороны, вряд ли что-то может помешать ему сказать: «Ну, не хотят принимать наши условия, и чёрт с ними, займёмся чем-нибудь другим». Условия для достойного отхода ему по итогам переговоров обеспечат.

С другой стороны, оценки грядущих рисков как неприемлемых наверняка находятся не в голове Путина, а разделяются российским военно-политическим руководством. Текущая тактика наверняка является результатом обстоятельного коллективного планирования. Это значит, что просто так выйти из штопора, куда Путин уже залез, не получится – придётся как-то объяснять, что поменялось, и каким-то образом существенно корректировать представление о рисках, стоящих перед страной и перед элитой. Поэтому если текущее напряжение не закончится военной операцией того или иного рода, оно почти наверняка будет иметь следствием серьёзную перетряску в элитах. И неизвестно, удержится ли в ней сам Путин – в чьей цепкости вообще-то сомневаться не приходится.

Поэтому то, чем занят Путин – это не лихая атака, а отчаянная оборона. Это делает ситуацию гораздо опаснее. Но окно для резких действий постепенно закрывается, и если до этого удастся не сорваться, то ситуация в России существенно изменится.

Игорь Яковенко:

Предлагаю мысленный эксперимент. Путин не устраивает никаких дебошей мирового масштаба. Не громыхает железяками у границ Украины. Не требует от США и НАТО немедленной капитуляции. Не грозит цирконами и посейдонами. Я не говорю о возвращении Крыма и ухода с Донбасса – это уже будет не мысленный эксперимент, а фэнтези. Просто сохраняется статус кво. Путинская шайка продолжает тупо грабить страну и чморить подданных.

Вопрос: а чем в таких антисанитарных условиях относительной нормальности будет заниматься Путин? Бороться с внутренней изменой, зачищать оппозицию? Там уже зачищать нечего и бороться не с кем. Интегрировать Лукашенко? Сложно. Он скользкий, вечно потный и увертливый. Два раза в год изображать из себя деда Мороза, выслушивать просьбы ходоков и челобитчиков со всей страны. Вы видели, с каким отвращением он в последний раз смотрел на всех тех, кто приехал по поручению своего начальства просить деньги на ремонт больницы и строительство дороги? Заниматься экономикой, повышением уровня жизни граждан? Скучно и не получается. Пытался запретить ценам расти, а они не слушаются, растут проклятые.

Путинская Россия решительно и бесповоротно проигрывает конкуренцию в экономике, науке и технологиях, не только Западу, но и Китаю и еще целому ряду стран. И это становится все более очевидным, в том числе и внутри страны.

Итогом путинской авантюры стал крупнейший с марта прошлого года обвал на российском фондовом рынке. Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29%. Акции крупнейших российских компаний - "Газпрома", "Сбера" и "Яндекса" - также упали в среднем на 10%.

Путин понимает, что в условиях нормальности он проигрывает. Значит нужно создать ситуацию ненормальности, которой и является война или военный психоз. Остап Бендер, проигрывая все партии в шахматы васюкинским любителям, швырнул фигурки в голову оппоненту и запустил доску в керосиновую лампу. Путин делает то же самое в глобальном масштабе.

Игорь Эйдман:

Путин шантажирует Запад собственным самоубийством, а хор западных политиков- психотерапевтов уговаривает его не прыгать с балкона на головы прохожим.

Если бы американцы и европейцы действительно были русофобами, они бы сейчас не пытались удержать Россию от полномасштабной войны против украинского соседа, а с удовольствием смотрели, как она собирается сломать себе на этой войне шею.

Современный европейский идеалистический пацифизм заслуживает уважения, но не эффективен. Псих у власти думает, что его действительно боятся. И это подзадоривает на "подвиги". Западные политики - плохие психологи. Привести шантажиста-истерика в чувства можно, только сказав ему: прыгай, прыгай, злодей, а мы поможем тебе фатальнее грохнуться. Только так можно удержать его от безумных, опасных для окружающих действий.

А вот смелый прокремлёвский прогноз.

Сергей Марков:

Когда возможны серьезные события? 3 февраля 2022 года? Считается, что, если инициатива будет исходить от американцев, то события случатся во время Олимпийских игр в Китае. Это их стиль.

1. Именно за несколько часов до открытия грандиозных Олимпийских игр в Китае 8 августа 2008 года по приказу из Вашингтона марионетка США Саакашвили начал операцию в Южной Осетии. Заодно и испортили китайцам их праздник, ведь все новости открывались теперь не триумфом в Китае, а танками на Кавказе.

2. Именно во время Олимпийских игр в Сочи спецслужбы США совершили государственный переворот в 2014 году. Рассчет оказался верным. Путин не захотел испортить своими военными действиями спортивный триумф России в Сочи, к которому он так долго готовился. Игры в Сочи закончились 23 февраля. А 21 февраля началась активная фаза госпереворота , которая завершилась уже 22 февраля. К закрытию Игр власть была успешно захвачена путчистами. Успели точно к сроку.

3. 4 февраля 2022 начинаются Олимпийские игры в Китае. Антикитайская составляющая в политике США за это время стала только сильнее. Логично и испортить китайцам их праздник новой войной. Добавить войну к дипломатическому бойкоту, который уже организовывают США против Игр в Китае. К тому же в США уверены, что Путин побоится активно действовать войсками, чтобы не испортить праздник старшему брату России Китаю. И значит этим моментом можно воспользоваться, чтобы совершить молниеносную операцию по типу хорватской, о которой они все мечтают. Чтобы существенно затруднить операцию для российской армии.

Таким образом, самый простой прогноз- что события начнутся 3 февраля. Хотя, конечно, сценарии бывают часто сложнее. Но все таки самая возможная дата, если инициатива будет в руках США, - начало февраля.

Тем временем, коммунисты обратились к Путину с просьбой признать государственность "ДНР" и "ЛНР".

Алексей Мельников:

КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к главе государства о признании «ДНР» и «ЛНР». Это уже не только цветочки Сталину на Красной площади, но и «ягодки» совсем иного рода.

Политологи, экономисты, общественные деятели, которые призывали на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года голосовать не за ценности, свободы, демократии, прав человека, а за КПРФ (называя это «УГ») являются соучастниками тех, за кого они призывали голосовать.

Сергей Удальцов:

ДНР И ЛНР еще в 2014 году выразили желание войти в состав России. Однако Кремль до сих пор даже не признал эти народные республики. Поэтому депутаты от КПРФ совершенно справедливо напомнили Путину о том, что нужно пойти навстречу жителям Донецка и Луганска

Ксения Собчак:

Судя по всему, ситуация пока прощупывается, подобно той, что возникла с QR-кодами. Примечательно, что с инициативой выступила не "ЕР", а коммунисты, значит, есть некое колебание

Борис Овчинников:

Коммунисты молодцы. Своим проектом обращения к Пу они кажется заблокировали один из сценариев эскалации ситуации - через признание независимости ДНР/ЛНР. Ведь не может же Путин их признать по инициативе главной оппозиционной партии