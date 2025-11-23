Шатурская ГРЭС в Подмосковье подверглась атаке дронов

Украинские беспилотники в ночь на 23 ноября атаковали Шатурскую ГРЭС на западе Московской области. Об этом сообщают СМИ, в частности ASTRA, публикуя снятые местными жителями кадры. Атаку подтвердил и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

После удара на ГРЭС произошёл пожар. OSINT-анализ ASTRA подтверждил, что атаке подвергся именно этот объект. Вероятно, загорелся узел выдачи мощности, это инфраструктурный комплекс, через который электростанция передаёт произведенную электроэнергию в единую энергосистему. В пресс-релизе МЧС сообщили, что загорелись трансформаторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что ГРЭС была атакована. "Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу", - написал Воробьёв. По его словам, электроснабжение нарушено не было, а с теплом, как следует из его слов, есть перебои, в округ были направлены передвижные котельные. Пострадавших не было.

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина — тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Это одна из старейших электростанций в России. Основана в 1920 году при реализации плана ГОЭЛРО.

Украинские военные удар пока не комментировали.

По данным Минобороны России, в ночь на 23 ноября над Московской областью сбили два беспилотника. Утром в воскресенье, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, были сбиты ещё 2 БПЛА. Московский аэропорт Внуково приостановил работу.

Больше всего беспилотников, по утверждениям российских военных, за ночь было сбито над акваторией Чёрного моря и аннексированным Крымом.

Российские военные регулярно, с 2022 года, наносят удары по объектам энергетики в Украине. В последнее время украинские военные всё чаще наносят удары по энергетическим объектам на территории России.