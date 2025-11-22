Два человека погибли при атаке дронов на Сызранский НПЗ

В Сызрани в Самарской области в результате атаки украинских беспилотников погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Ещё два человека получили ранения. По словам главы области, целью удара были "промышленные предприятия Самарской области" и "объекты топливно-энергетического комплекса".

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей уточняет, что удар пришёлся по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. Этот НПЗ ранее уже подвергался атакам — 16 марта 2024 года и 18 февраля 2025 года.

Официально ни Россия, ни Украина удар по заводу не комментировали.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Миллерове, городе в 200 километрах к северу от Ростова-на-Дону, повреждено административное здание, данных о пострадавших нет.

На фоне атаки аэропорты в Тамбове, Пензе, Саратове, Самаре и Ульяновске приостанавливали работу.

Минобороны России в утренней сводке в субботу, 22 ноября, сообщило об уничтожении или перехвате 69 беспилотников, из них 15 — над Самарской областью, 16 – над Ростовской.

Reuters ранее сообщало, что Украина усилила удары по российской энергетической инфраструктуре. С начала года атаке подверглись как минимум 17 крупных НПЗ в разных регионах России.

