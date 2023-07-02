Shell ещё торгует российским газом вопреки обещанию уйти из России

Британская нефтегазовая компания Shell по-прежнему торгует российским газом - спустя более года после того, как пообещала уйти с российского рынка. По данным аналитиков неправительственной организации Global Witness, в 2022 году на долю Shell приходилась примерно восьмая часть судового экспорта российского газа.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко обвинил британскую компанию в получении "кровавых денег". В самой Shell заявляют, что сделки были результатом "долгосрочных договорных обязательств", и что они не нарушают законы или санкции.

Среди прочего расследователи Global Witness отмечают, что не далее как 9 мая из порта Сабетта на полуострове Ямал вышел крупный танкер, способный перевозить более 160 тысяч кубометров сжиженного газа (СПГ). Этот груз был куплен Shell перед отправкой в конечный пункт назначения — Гонконг.

По подсчётам Global Witness, в прошлом году на Shell приходилось 12% российской морской торговли СПГ, компания вошла в пятёрку крупнейших продавцов сжиженного природного газа из России. При этом в марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Shell извинилась за покупку партии российской нефти и заявила, что намерена отказаться от российских энергоносителей.

В заявлении компании тогда говорилось, что она прекратит покупать российскую нефть, продаст свои АЗС и другие предприятия в России и начнёт поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Одновременно компания предупредила, что это будет "непростой задачей".