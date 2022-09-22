Шестерых Свидетелей Иеговы приговорили к длительным срокам

Суд в Ростовской области признал шестерых Свидетелей Иеговы виновными в создании экстремистской организации и приговорил двух из них к 6,5 годам колонии общего режима, остальных – к семи годам.
Приговоры вынесены Алексею Горелому, Олегу Шидловскому, Никите Моисееву, Алексею Дядькину, Владимиру Попову и Евгению Разумову.
По версии следствия, мужчины "молились и пели песни Богу Иегове". В августе 2020 года против них было возбуждено уголовное дело, через несколько дней в их домах прошли обыски – тогда же подозреваемых отправили в СИЗО. Как стало известно позднее, за верующими длительное время наблюдал внедрённый агент ФСБ, сообщает портал о преследованиях иеговистов.
У Горелого есть маленький ребёнок, супруга Шидловского за время его ареста перенесла три инсульта.
- Свидетели Иеговы – международная религиозная организация, имеющая более восьми миллионов последователей по всему миру, в России их насчитывалось около 290 тысяч. Ряд публикаций Свидетелей Иеговы российские суды признали экстремистскими. Организация, включая 395 её местных общин, была признана экстремистской и запрещена на территории России в апреле 2017 года.
- Спустя пять лет, по подсчётам юристов, более 480 иеговистов находятся в российском списке экстремистов, за участие в религиозной деятельности возбуждено более 290 уголовных дел. К июлю 2022 года 27 их фигурантов уже отбывали длительные сроки в колониях, 66 находились в СИЗО.
- В ноябре 2021 года Верховный суд России постановил, что Свидетелей Иеговы нельзя преследовать за мирные собрания, если верующие не пытаются возобновить деятельность их религиозной организации.
- В июне 2022 года ЕСПЧ полностью оправдал Свидетелей Иеговы и признал их преследование незаконным.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.