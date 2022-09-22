Шестерых Свидетелей Иеговы приговорили к длительным срокам

Суд в Ростовской области признал шестерых Свидетелей Иеговы виновными в создании экстремистской организации и приговорил двух из них к 6,5 годам колонии общего режима, остальных – к семи годам.

Приговоры вынесены Алексею Горелому, Олегу Шидловскому, Никите Моисееву, Алексею Дядькину, Владимиру Попову и Евгению Разумову.

По версии следствия, мужчины "молились и пели песни Богу Иегове". В августе 2020 года против них было возбуждено уголовное дело, через несколько дней в их домах прошли обыски – тогда же подозреваемых отправили в СИЗО. Как стало известно позднее, за верующими длительное время наблюдал внедрённый агент ФСБ, сообщает портал о преследованиях иеговистов.

У Горелого есть маленький ребёнок, супруга Шидловского за время его ареста перенесла три инсульта.