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Школьники в Хакасии до смерти замучили собаку и сняли это на видео

Ученики кадетского класса в Хакасии до смерти замучили собаку Умку и выложили видео с издевательствами в интернет. Местные жители создали петицию с требованием не допустить, чтобы школьники отделались лёгким наказанием из-за возраста. Об этом рассказывают Сибирь.Реалии.

На видео двое подростков избивают Умку, в том числе – кирпичом, разрывают ей пасть, после чего засовывают ей в анус бутылку. Трое других громко призывают порезать Умку бутылочными осколками, отрубить ей голову и хвост.

Убийство произошло в ноябре 2022 года, но видео появилось только сейчас. Полиция заявила, что школьникам на тот момент было по 15 лет, а возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет. В школе решили не принимать никаких мер по отношению к кадетам. Подросткам грозит лишь административный штраф и постановка на учёт, а их родителям – взыскание за ненадлежащее воспитание детей.

Однако Умка могла быть не единственной жертвой подростков. По сведениям Сибирь.Реалии, школьники состояли в телеграм-сообществе догхантеров, куда выкладывали садистские видео (сейчас оно удалено). Местные жители отмечают, что по состоянию на март возраст уголовной ответственности подростков уже наступил. Они создали петицию с требованием не допустить, чтобы "живодёры" отделались лёгким наказанием. За двое суток её подписали больше десяти тысяч человек.

  • По статье о жестоком обращении с животными в России грозит до пяти лет лишения свободы. Однако реальные сроки получают лишь 9% осуждённых, чаще назначают штрафы и обязательные работы.

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