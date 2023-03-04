На ферме под Новосибирском от голода погибли 550 коров

На ферме в Новосибирской области из-за нехватки корма погибли 550 коров. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

По словам местных жителей, год назад в стаде насчитывалось порядка 800 коров, гибнуть животные начали осенью. Коровы мёрзли, у них не было еды и воды. Уже тогда региональная прокуратура возбудила дело, за ситуацией следили Россельхознадзор и Управление ветеринарии по Новосибирской области.

Трупы коров вывезли на скотомогильник, власти решают вопрос о выделении средств на их утилизацию. В ближайшее время в районе введут режим чрезвычайной ситуации. В ветеринарном управлении сообщили, что людям на данный момент ситуация не угрожает.

В ведомстве также рассказали, что владелец фермы находится на стадии банкротства. В сельсовете добавили, что "на связь он не выходит". По словам начальника местного управления по чрезвычайным ситуациям, собственники "нашли возможность снова кормить оставшихся животных – они даже начали набирать вес".