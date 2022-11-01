Школьники в ЯНАО шьют балаклавы для воюющих в Украине

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа учеников одной из школ привлекли к пошиву одежды для мобилизованных на войну в Украине. Дети по собственному желанию шьют балаклавы после уроков. Об этом Сибирь.Реалии рассказала инициатор внеурочного занятия Снежана Канашова.

"Никакой принудиловки нет, это чисто желание детей", – говорит Канашова. Она утверждает, что разнарядки со стороны руководства не было, а для детей "это только плюс: они совершенствуют навыки шитья". По словам учительницы, деньги на материалы для балаклав и тёплых кофт выделила мать одного из учеников – бизнесвумен из Санкт-Петербурга, которая раньше жила в Лабытнанги.

Мэр Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что "детскими руками уже изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объём в три раза". Сейчас в проекте задействовано пятнадцать учеников 6-10-х классов городской школы № 3.

Член профсоюза "Альянс учителей" Хельга Пирогова назвала пошив в школах одежды для военных "абсолютно пропагандисткой историей". "Подобное, во-первых, является эксплуатацией детского труда. Во-вторых, нормализует в детском сознании происходящее со страной, делает их причастными к этому", – отметила она.

Известно, что к пошиву одежды для мобилизованных также привлекли школьников и студентов во Владимирской, Ростовской, Самарской областях, Бурятии, Башкортостане и в других регионах России.