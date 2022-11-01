Школьники в ЯНАО шьют балаклавы для воюющих в Украине

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа учеников одной из школ привлекли к пошиву одежды для мобилизованных на войну в Украине. Дети по собственному желанию шьют балаклавы после уроков. Об этом Сибирь.Реалии рассказала инициатор внеурочного занятия Снежана Канашова.
"Никакой принудиловки нет, это чисто желание детей", – говорит Канашова. Она утверждает, что разнарядки со стороны руководства не было, а для детей "это только плюс: они совершенствуют навыки шитья". По словам учительницы, деньги на материалы для балаклав и тёплых кофт выделила мать одного из учеников – бизнесвумен из Санкт-Петербурга, которая раньше жила в Лабытнанги.
Мэр Лабытнанги Марина Трескова сообщила, что "детскими руками уже изготовлено семь комплектов одежды, в планах увеличить объём в три раза". Сейчас в проекте задействовано пятнадцать учеников 6-10-х классов городской школы № 3.
Член профсоюза "Альянс учителей" Хельга Пирогова назвала пошив в школах одежды для военных "абсолютно пропагандисткой историей". "Подобное, во-первых, является эксплуатацией детского труда. Во-вторых, нормализует в детском сознании происходящее со страной, делает их причастными к этому", – отметила она.
Известно, что к пошиву одежды для мобилизованных также привлекли школьников и студентов во Владимирской, Ростовской, Самарской областях, Бурятии, Башкортостане и в других регионах России.
- В 2022 году на национальную оборону в федеральном бюджете заложили 4,68 триллиона рублей, в 2023 году планируют выделить 4,98 триллиона.
- После начала мобилизации из разных регионов стала приходить информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
- В начале пандемии COVID-19 студентов и преподавателей из разных регионов России использовали для пошива масок.
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