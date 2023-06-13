Записались в добровольцы. Владлена Пушкарева – о депутатах-фронтовиках

В феврале прошлого года народные избранники поддержали решение Владимира Путина начать в Украине "специальную военную операцию". Сначала поддержка была словесной, затем в моду вошли поездки на "новые территории" с гуманитарными миссиями. А когда в России объявили мобилизацию, не все депутаты решили пренебречь своей "бронью от призыва", положенной им по закону, некоторые решили поддержать военную кампанию не только словом, но и делом.



15 единороссов объявили, что уходят на фронт. Притом депутаты сохранили за собой места в Думе и даже вносят законопроекты, находясь в зоне боевых действий. Регламент Государственной думы позволяет парламентариям вносить инициативы на рассмотрение дистанционно, но вот голосовать они обязаны очно. Не совсем понятно, как депутаты подписывают законопроекты, находясь в тысяче километров от рабочих мест, и спрашивают ли их желания вообще. Дело в том, что восьмой созыв Госдумы побил рекорд по числу "массовых" законопроектов, авторами которых указаны около 350 депутатов из 450. Под всеми этими инициативами стоят и подписи уехавших на фронт, в том числе под теми, что были внесены в Госдуму уже после их самостоятельной "мобилизации".



Такие инициативы, как правило, поддерживают текущий курс государственной политики: распространяют социальные гарантии на добровольцев, усиливают репрессии против сообщества ЛГБТ+, ужесточают наказания за диверсии и за размещение информации об изготовлении самодельных бомб. Разрабатывает их на самом деле, вероятно, Администрация президента, а массовость номинальных авторов призвана показать публике сплочённость элиты. В таких условиях пребывание на фронте – видимо, не повод не примкнуть к коллегам.

Депутаты теперь представляют интересы Минобороны, не только внося законопроекты, но и отправляясь на фронт

Но депутаты-"фронтовики" отметились и в "комитетских" законопроектах, которые вносят так же, группой, все члены профильного комитета Госдумы: комитет по экологии – природоохранные, комитет по обороне – о новых полномочиях Министерства обороны, комитет по экономической политике например, о господдержке производителей бутилированной воды. "Сольным" законотворчеством за время нахождения на фронте отметился только Виталий Милонов, но вместо внесённого им в ноябре законопроекта о запрете менять пол без заключения врачебной комиссии, скорее всего, будет принят очередной "массовый". Инициативу внесла 31 мая группа из 369 депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и лидерами фракций; предлагается вообще запретить россиянам операции по смене пола.



Хотя на фронт Милонов отправился в конце сентября, с тех пор депутата не раз замечали в России. Он объяснял, что приехал то на выступление Владимира Путина, то чтобы написать заявление о вступлении в ряды добровольцев "в соответствии с законом, чтобы не нарушать статус депутата". К слову, статус воюющих депутатов вызывает вопросы. На фронте можно быть в качестве участника добровольческих формирований (добровольца) либо военнослужащего, мобилизованного или контрактника. Все участники "СВО" получают зарплату, им положены льготы и социальные гарантии. Между тем депутатам запрещено получать деньги из других источников, за исключением доходов от "преподавательской, научной и иной творческой деятельности". Даже если они оформляются в качестве добровольцев, вопрос о том, как это сочетается с требованиями закона, остаётся открытым.



Как видно, отъезд депутатов на фронт не нанес большого ущерба законотворческому процессу. Депутат Сергей Сокол в октябре стал соавтором законопроекта о предоставлении мобилизованным предпринимателям семи дней для передачи дел. Подпись депутата Олега Голикова стоит под инициативой о включении микрофинансовых организаций в систему гарантий для малого бизнеса. Фамилии участников комитета по обороне Дмитрия Саблина и Юрия Швыткина (оба в прошлом военные) тоже стоят под осенними "комитетскими" законопроектами.



Что касается мотивации депутатов, то вряд ли они отправились в зону боевых действий за льготами или деньгами в виде официальных выплат. Фронтовой опыт может дать депутатам новую должность или новые активы для себя или своего окружения. В январе газета "Ведомости" писала о том, что добровольцев будут выдвигать в депутаты на предстоящих осенних выборах. Уже известно, что вышеупомянутый Сокол будет баллотироваться на выборах губернатора Хакасии от "Единой России", хотя с этим регионом он никак не связан. До избрания в Госдуму он работал заместителем губернатора Красноярского края, Иркутской области и советником главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Сейчас глава региона – коммунист Валентин Коновалов. Так на выборах в протестном регионе Сокол будет использовать свой образ ветерана.



Характерно, что все 15 депутатов-"фронтовиков" единороссы. Представители других партий и фракций тоже говорят об участии коллег в боевых действиях и планируют продвигать таких политиков на выборах, но именно депутаты-"фронтовики" – все из партии власти. По словам секретаря генсовета "Единой России" сенатора Андрея Турчака, депутаты федерального и регионального уровня служат в подразделении БАРС "Каскад", которое занимается разведкой. Руководит подразделением Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы и бывший сенатор, глава организации "Боевое братство", лидер движения "Антимайдан" и один из богатейших депутатов Госдумы.



Саблин – уроженец Мариуполя, бывший военный в звании полковника. Участие Саблина в боевых действиях неудивительно, поскольку его организации с 2014 года поддерживают так называемую "ДНР". Миллионером Саблин стал благодаря девелоперскому бизнесу. Успехи на предпринимательском поприще не обошлись без силовой поддержки "Боевого братства", некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов. В период с 2019 по 2021 год организация получила 53 госконтракта на организацию различных мероприятий на общую сумму больше 100 млн рублей. Возможно, участие Саблина в "СВО" продиктовано желанием получить новые активы. Саблин, как и другие депутаты, успешно совмещает работу военного с работой депутата, его фамилия стоит под "комитетскими" и другими законопроектами.

Помимо Саблина боевое прошлое есть у депутатов Александра Бородая (некоторое время возглавлял самопровозглашенную "ДНР" в 2014 году), Юрия Швыткина (первая чеченская война), "кадыровцев" Адама Делимханова и Ахмеда Догаева. Добровольцами на фронт отправлялись и депутаты-медики Дмитрий Хубезов и Бадма Башанкаев; Виктор Водолацкий – атаман Войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" (1999–2013). Но боевой опыт есть не у всех: в биографии Олега Колесникова не указана даже служба в армии, а член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев, по сообщениям журналистов, так и не доехал до фронта, хотя "Ведомости" 5 мая писали уже о его возвращении из зоны боевых действий.

Депутат Игорь Кастюкевич, замруководителя фракции "Единой России", находится в зоне конфликта чуть ли не с начала военных действий. К этому его обязывала партийная деятельность: с апреля 2022 года он руководил гуманитарной миссией по направлению "Юг" от "Единой России" в Херсоне, затем его назначили партийным "куратором Херсонской области" (пока регион контролировали российские войска). Осенью Кастюкевич одним из первых депутатов вызвался пойти в добровольцы. При этом его законотворческая деятельность не прекращалась: в конце августа он выступил соавтором законопроекта о включении инвалидов боевых действий в перечень лиц, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг.

2022 год открыл для депутатов возможность сохранять мандат, продолжать законотворческую работу и совмещать ее с фронтовой деятельностью. Совмещение этих двух "работ" говорит не о продуктивности депутатов и гибкости системы, а скорее подтверждает фиктивный характер законотворчества в России. Сохранение авторства в законопроектах депутатов-фронтовиков – формальность, а их служба может быть такой же условной, как и удалённая законотворческая работа. Впрочем, об этом пусть судят военные аналитики. Однако "силовое лобби" в Госдуме трансформировалось: депутаты теперь представляют интересы Минобороны, не только внося законопроекты, но и отправляясь на фронт. Демонстрируя таким образом сплочение элит и поддержку СВО, для себя они также рассчитывают на пиар и создание "патриотичного" образа, карьерные и бизнес-перспективы.



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Список депутатов Государственной думы – фронтовиков:



1. Виталий Милонов, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей

2. Дмитрий Хубезов, председатель комитета по охране здоровья

3. Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета по обороне

4. Сергей Сокол, заместитель председателя комитета по экономической политике

5. Олег Голиков, заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству

6. Евгений Первышов, член комитета по строительству и ЖКХ, первый заместитель председателя комиссии по обеспечению жилищных прав граждан

7. Олег Колесников, член комитета по защите конкуренции

8. Игорь Кастюкевич, первый зампредседателя комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции

9. Адам Делимханов, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции

10. Ахмед Догаев, член комитета по делам национальностей

11. Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

12. Александр Бородай, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

13. Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета по обороне

14. Бадма Башанкаев, заместитель председателя комитета по охране здоровья

15. Дмитрий Савельев, член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Владлена Пушкарева – аналитик проекта о лоббизме в российском парламенте "ДумаБинго"

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