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НАТО проводит учения против удара "практически равного противника"

Североатлантический союз начинает сегодня крупнейшие за последние почти 40 лет учения, симулирующие конфликт с "практически равным противником".

В учениях "Стойкий защитник" будут задействованы около 90 тысяч человек из стран НАТО и кандидат на вступление в союз - Швеция. Манёвры продлятся до конца мая на территории от Норвегии до Румынии.

В учениях "Стойкий защитник" также примут участие более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолётов и беспилотников и не менее одной тысячи боевых машин. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе "в течение нескольких месяцев".

Последние учения такого масштаба НАТО проводил в 1988 году, в них участвовали около 125 тысяч солдат.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие западные политики, включая президента США Джо Байдена, выдвигали тезис, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в случае, если добьётся успеха в украинской войне. Москва такие планы отрицает.

По информации агентства dpa, сценарий маневров "Стойкий защитник" – нападение России на одну из стран НАТО, которое приводит в действие статью 5 договора Североатлантического союза о коллективной обороне.

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