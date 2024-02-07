Швеция прекращает расследование взрывов на "Северных потоках"

Прокуратура Швеции сообщила, что прекращает расследование по взрывам на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, поскольку не смогла установить подозреваемых.

Шведские власти проводили расследование, так как утечки на ветках "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2" в конце сентября 2022 года произошли в экономических зонах Швеции и Дании.

В прокуратуре подчеркнули, что следователи проанализировали большое количество движений судов, осмотрели место взрывов, а также провели несколько допросов, однако установить подозреваемых это не помогло. В то же время в ведомстве подчеркнули, что следствие установило, что Швеция и шведские граждане не были вовлечены в атаку против "Северных потоков". Таким образом, на этот случай не распространяется шведская юрисдикция и поэтому расследование должно быть закрыто.

Все материалы переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжают вести следствие по делу о подрыве газопроводов, сообщили в прокуратуре Швеции.