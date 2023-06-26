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Швейцария заявила, что в стране работают десятки российских шпионов

Европейская штаб-квартира ООН в Женеве

Спецслужбы Швейцарии в понедельник выступили с ежегодным отчётом о государственной безопасности. В отчёте указано, что под видом дипломатов в стране продолжают работать десятки российских секретных агентов, и Швейцария остаётся одной из самых горячих точек для российского шпионажа.

В документе говорится, что в последние годы многие российские шпионы были обнаружены и высланы из стран Евросоюза и Северной Америки. Их высылки участились после покушения на убийство семьи Скрипалей в Великобритании в 2018 году и после военного вторжения России в Украину в 2022 году. Однако в Швейцарии их число остаётся неизменным, что особенно опасно, поскольку нейтральная Швейцария представляет площадку для многих международных инициатив. В частности, в Женеве находится европейская штаб-квартира ООН. Российское представительство там Швейцария тоже считает возможной базой разведывательной агентуры под дипломатическим прикрытием.

Швейцарская контрразведка полагает, что из 220 сотрудников, аккредитованных в дипломатических представительствах России в Берне и Женеве, не менее трети работают на российскую разведку.

Кроме того, швейцарские спецслужбы обеспокоены большим количеством предполагаемых шпионов в дипмиссиях Китая, но считают, что их всё же меньше, чем российских.

Анализируя ситуацию в мире, швейцарские спецслужбы предполагают, что война России в Украине не окончится в 2023 году. По мере продолжения конфликта Запад, от помощи которого сейчас зависит само существование Украины, будет всё сильнее склонять её власти к переговорам с Россией. Россия, по их мнению, готова к затяжной войне. Также они считают, что Россия будет по-прежнему угрожать применением ядерного оружия, но крайне маловероятно, чтобы она осуществила свои угрозы.

Также аналитики считают маловероятным полномасштабный вооружённый конфликт между Китаем и Тайванем в 2023 году.

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