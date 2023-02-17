В Лондоне экс-охраннику посольства дали срок за шпионаж в пользу России

Бывший охранник британского посольства в Берлине приговорён судом в Лондоне к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы - по делу о передаче крайне секретной информации руководству России.

Согласно оглашённым в суде выводам следствия, 58-летний Дэвид Баллантайн Смит собирал конфиденциальные сведения на протяжении более чем трёх лет. Как отмечается, речь идёт о секретных правительственных коммуникациях с занимавшим тогда пост премьер-министра Борисом Джонсоном и других конфиденциальных документах.

Судья Марк Уолл заявил на процессе, что обвинения, по которым осуждён Смит, связаны с периодом 2020-2021 годов, но его "подрывная деятельность" началась ещё за два года до этого.

Сам подсудимый признал отправку двух писем, содержащих чувствительную информацию, лицам в посольстве России в Берлине. Однако, по словам судьи Уолла, он уверен, что Дэвид Баллантайн Смит в какой-то момент в 2020-м году установил регулярный контакт с российской дипмиссией. "Россияне платили вам за ваше предательство", - сказал судья, обращаясь к обвиняемому.

Как отмечает Reuters, в ноябре Смит признал себя виновным по восьми эпизодам нарушения законодательства о гостайне, включая пункт обвинения, связанный с передачей данных российскому военному атташе в Берлине - генерал-майору Сергею Чухрову - в ноябре 2020-го года.

Ранее на этой неделе Смит заявил в суде, что ему стыдно за то, что он делал, и что сейчас он противен сам себе. В своих показаниях он упоминал спор с коллегами и одновременно депрессию, с момента которой начал собирать конфиденциальную информацию. Смит рассказал о случае, когда сфотографировал документы якобы "после семи пинт пива". Его слова сводились к тому, что он не хотел намеренно причинить никакого вреда.

О реакции российской стороны на итог судебного разбирательства не сообщается.

Русская служба "Би-би-си" пишет, что Дэвид Смит был арестован в августе 2021 года в ходе совместной операции британских и немецких спецслужб. Инициатором ареста выступила британская контрразведка МИ-5. В апреле подозреваемый был экстрадирован в Великобританию.

"Би-би-си" приводит подроности дела от телеканала Sky News, который сообщал, что в беседах с разными людьми Смит не раз говорил, что ненавидит Великобританию и Германию, а также выказывал раздражение тем, что в Европе повсеместно видны радужные флаги - символ ЛГБТ-сообщества.