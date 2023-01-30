В Словении двух иностранцев подозревают в шпионаже на Россию

Служба разведки и безопасности Словении задержала двух иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщают 24ur.com и SiolNET.

По информации изданий, подозреваемые были агентами ГРУ и работали в Словении под фальшивыми именами. Один из них имел гражданство Аргентины. Предполагаемых агентов задержали в офисном здании в люблянском районе Бежиград.

В общей сложности им грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний при пересечении границы.