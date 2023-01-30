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В Словении двух иностранцев подозревают в шпионаже на Россию

Столица Словении Любляна, иллюстративная фотография

Служба разведки и безопасности Словении задержала двух иностранных граждан по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщают 24ur.com и SiolNET.

По информации изданий, подозреваемые были агентами ГРУ и работали в Словении под фальшивыми именами. Один из них имел гражданство Аргентины. Предполагаемых агентов задержали в офисном здании в люблянском районе Бежиград.

В общей сложности им грозит до восьми лет лишения свободы за шпионаж и дачу ложных показаний при пересечении границы.

  • 26 января 2023 года в аэропорту Мюнхена был задержан житель Германии, полное имя которого не раскрывается. Арест связан с расследованием дела о шпионаже в немецкой Федеральной службе разведки и контрразведки БНД. Утверждается, что подозреваемый передавал одной из российских спецслужб информацию, полученную от арестованного ранее сотрудника.
  • 19 января 2023 года в Швеции бывшего сотрудника спецслужб и его брата признали виновными в шпионаже в пользу России. Пеймана Киа суд приговорил к пожизненному заключению, а его брата Паяму – к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы.Братья были арестованы в ноябре прошлого года, им обоим предъявили обвинение по статье о шпионаже с отягчающими обстоятельствами.
  • В октябре прошлого года в Норвегии задержали гражданина Бразилии, подозреваемого в работе на российскую разведку. По данным полиции, он приехал в страну для проведения исследований осенью 2021 года. В ведомстве считают, что он находится в Норвегии под вымышленным именем, а на самом деле является россиянином и работает на российскую разведку.

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