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Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Геннадий Гатилов, 28 февраля 2017 года

Один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постпредство.

О каком банке идет речь, не уточняется. Однако в постпредстве отметили, что счет использовался в том числе для покрытия медицинских расходов и был заблокирован "в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии".

"Ситуация усугубляется также искусственными препонами в повседневной жизни нашей дипмиссии. Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России", – заявили в постпредстве.

Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН.

К началу июля Швейцария заблокировала российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд) и заморозила 15 объектов российской недвижимости.

  • Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с российским вторжением в Украину. Президент Швейцарии Игнацио Кассис тогда заявил, что Швейцария не перестает быть центром европейской дипломатии, но обязана показать, какие ценности она поддерживает и какие политические границы считает необходимым провести.

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