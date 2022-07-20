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Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной

Президент Сирии Башар Асад, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу на российской авиабазе "Хмеймим", 11 декабря 2017

Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в МИДе.

Украинские власти объявили о разрыве дипломатических отношений с Дамаском в конце июня. Причиной стало решение Сирии признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Тогда источник SANA в МИД Сирии рассказал, что правительство Башара Асада начнет переговоры с обеими так называемыми республиками об установлении дипломатических отношений и рамках взаимного сотрудничества.

О готовности Дамаска признать независимость "ЛНР" и "ДНР" сообщалось еще 22 февраля – на следующий день после того, как указ о признании ее Россией подписал Владимир Путин.

В Сирии находится российский военный контингент. Россия, наряду с Ираном, оказали режиму Башара Асада вооруженную поддержку в годы гражданской войны, что помогло ему сохранить власть в стране. Ранее Сирия официально признала аннексированный Крым частью России.

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