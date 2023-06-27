В день мятежа Пригожина полиция в Москве получила не менее 20 сообщений о минировании зданий от лица ЧВК "Вагнер", но ни одно из них не подтвердилось. Об этом сообщает "Система", расследовательский проект Радио Свобода и телеканала Настоящее Время.

За субботу, 24 июня, МВД Москвы отчиталось о проверке 54 таких угроз, эвакуации 13 зданий и четырёх с половиной тысяч человек. Как минимум 20 сообщений поступили якобы от наёмников ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. Об этом расследователям стало известно из непубличных полицейских сводок.

Сообщения, в которых непосредственно упоминалась частная военная компания и ее владелец, полиция и охрана зданий восприняли серьезно почти в половине случаев: были эвакуированы восемь зданий и более полутора тысяч человек.

Самая массовая эвакуация из-за вероятных угроз ЧВК "Вагнер" прошла в музейном комплексе "ГЭС-2". Из здания вывели почти 300 человек. Из Третьяковской галереи – по той же причине, из-за звонка якобы бойца ЧВК "Вагнер" – вывели 35 человек.

После сообщения о минировании "отелей на Мясницкой" полиция вывела из пяти разных гостиниц около 200 гостей. Столько же человек пришлось эвакуировать из подмосковного ТЦ "Выходной" в Люберцах.

Большинство сообщений о минировании "от Пригожина" остались без пристального внимания властей и эвакуации. Так, по данным полицейских сводок, неизвестный заявил, что заминировал один из восьми ТЦ "Капитолий". В конце письма злоумышленник написал: "Слава Вагнеру! Долой путинизм". Эвакуировать людей не стали, взрывных устройств не нашли, отмечает "Система".

Не стали эвакуировать и "Крокус Сити Холл", о минировании которого также сообщили якобы сторонники Пригожина. В диспетчерские и службы московских аэропортов также поступили десятки сообщений о ложном минировании, но эвакуировать их тоже не стали.

В ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" фактически без сопротивления прошли от своих баз на востоке Украины до Ростовской области, где без боя захватили один из крупнейших городов России – Ростов-на-Дону и один из штабов российской армии. Позже им удалось блокировать российских военных в ещё одном городе с миллионным населением, Воронеже.

Первые линии реальной обороны федеральные войска, как сообщалось 24 июня, готовили на берегу Оки уже в Московской области, в тысяче километров от Ростова.

Мятеж был прекращён после переговоров при участии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Ему гарантировали отъезд в Республику Беларусь.

Во время мятежа бойцы ЧВК сбили несколько вертолётов и самолёт российской армии. Погибли 13 лётчиков.

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