Президент России Владимир Путин на выступлении в Кремле перед военнослужащими российской армии, Росгвардии, ФСБ, ФСО и МВД поблагодарил их за "предотвращение гражданской войны" во время путча ЧВК "Вагнер" 23 — 24 июня. Короткая речь была прочитана днём 27 июня.

Путин выступал с Красного крыльца Грановитой палаты на Соборной площади. На мероприятии, согласно данным государственных информационных агентств, присутствовали 2,5 тысячи человек, включая министра обороны России Сергея Шойгу.

"В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее", — заявил Путин собравшимся. Их роли в подавлении мятежа он не раскрыл.

В ночь на 24 июня вагнеровцы фактически без сопротивления прошли от своих баз на востоке Украины до Ростовской области, где без боя захватили один из крупнейших городов России — Ростов-на-Дону и один из штабов российской армии. Позже им удалось блокировать российских военных в ещё одном городе с миллионным населением, Воронеже.

Первые линии реальной обороны федеральные войска, как сообщалось 24 июня, готовили на берегу Оки уже в Московской области, в тысяче километров от Ростова.

Мятеж был прекращён после переговоров с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Ему гарантировали отъезд в Беларусь.

Путин объявил минуту молчания по лётчикам регулярной армии, погибшим во время путча. Они были названы "настоящими героями", их имена президент не раскрыл.

Неизвестно даже число погибших не раскрывается. По утверждению анонимного военного блогера Fighterbomber, на самолёте и вертолётах, сбитых ЧВК во время мятежа, погибли 13 лётчиков регулярной армии. Кроме того, бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) заявлял о гибели двух пограничников — эта информация официально не подтверждалась.