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КНДР могла испытать "продвинутую баллистическую ракету"

Иллюстративное фото

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты у своего восточного побережья, в направлении Японского моря.

Об этом во вторник сообщил Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи. Там отметили, что речь может идти о более усовершенствованной ракете, чем та, которую Северная Корея запустила менее недели назад.

Пхеньян утверждал, что испытал несколько дней назад "гиперзвуковую ракету". Но южнокорейские военные чиновники в этом усомнились, предположив, что сведения от "северного соседа" могут быть преувеличены.

По поводу последних испытаний в Сеуле отмечают, что анализируют сведения совместно с сотрудниками американской разведки.

За день до осуществлённого ранним утром 11 января ракетного запуска шесть государств в Совете Безопасности ООН, включая США и Японию, призвали Северную Корею "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий и способствовать содержательному диалогу ради общей цели – полного ядерного разоружения".

В прошлом году КНДР заявляла, что успешно протестировала новый тип баллистической ракеты подводных лодок, крылатую ракету большой дальности, снаряды, которые запускались из боевых железнодорожных комплексов, а также то, что было названо "гиперзвуковой ракетой".

Все эти утверждения звучат на фоне зашедших в тупик переговоров по северокорейской ядерной программе. В 2019 году были контакты между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

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