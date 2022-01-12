США ужесточили санкции против КНДР. В список попала российская компания

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.

Ужесточение санкций последовало за информацией о новых ракетных испытаниях в КНДР, включая два запуска за последнюю неделю.

"Сегодняшние решения – часть усилий США, направленных на то, чтобы не допустить развития Пхеньяном программ по созданию оружия массового поражения и испытанию баллистических ракет", - заявил заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон. Он указала на то, что КНДР продолжает использование представителей за рубежом для незаконного доступа к товарам для оружия.

Новые санкции затронули, в частности, россиянина Романа Аларя и российскую компанию "Парсек" - с формулировкой "за содействие распространению оружия массового поражения и средств его доставки". Отмечается, что компания "Парсек" зарегистрирована в Москве.

Также ограничительные меры вводятся в отношении граждан КНДР, связанных со Второй северокорейской академией естественных наук (SANS). Один из них, как отмечается, проживает во Владивостоке и отвечает за доставку телекоммуникационного оборудования из России. Четверо северокорейцев из "черного списка", связанных с SANS, проживают на территории КНР.

Санкции предполагают запрет на транзакции или ведение дел с попавшими в список лицами для граждан США и американских компаний.

По данным проекта "РБК Компании", ООО "Парсек" было зарегистрировано в сентябре 2009 года. Его учредителями значатся Георгий Шацило , Артём Калинкин и Роман Аларь, генеральным директором указан Калинкин. Компания занимается розничной торговлей. РБК отмечает, что направило запрос в "Парсек".