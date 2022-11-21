Сити-менеджер Читы заявил, что уйдёт на войну с Украиной

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников объявил о своем уходе с должности. По его словам, он планирует принять участие в войне с Украиной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков", — написал чиновник.
О возможном уходе Сапожникова с должности 18 ноября писал сайт Chita.ru. Издание отмечало, что официальные источники отказываются комментировать эту информацию, а сам чиновник неделю не появляется на работе.
После его увольнения 21 ноября его отставку отказались комментировать глава города Евгений Ярилов и военный комиссар Юрий Шувалов. Ярилов сказал корреспонденту Chita.ru, что слишком устал для разговоров. Шувалов на просьбу прокомментировать заявление Сапожникова сказал: "он заявил — у него и спрашивайте".
- 46-летний Сапожников назначен на должность сити-менеджера города в 2019 году. Через два года он занял 80 место из 88 в рейтинге руководителей российских городов, составляемом центром "Рейтинг", попав в десятку худших.
- Он служил срочную службу в ВДВ, принимал участие в первой Чеченской войне. Позже служил по контракту в автомобильной бригаде в Чите. Избирался депутатом читинской Думы, работал директором кинотеатра.
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