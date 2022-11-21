Сити-менеджер Читы заявил, что уйдёт на войну с Украиной

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников объявил о своем уходе с должности. По его словам, он планирует принять участие в войне с Украиной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков", — написал чиновник.

О возможном уходе Сапожникова с должности 18 ноября писал сайт Chita.ru. Издание отмечало, что официальные источники отказываются комментировать эту информацию, а сам чиновник неделю не появляется на работе.

После его увольнения 21 ноября его отставку отказались комментировать глава города Евгений Ярилов и военный комиссар Юрий Шувалов. Ярилов сказал корреспонденту Chita.ru, что слишком устал для разговоров. Шувалов на просьбу прокомментировать заявление Сапожникова сказал: "он заявил — у него и спрашивайте".