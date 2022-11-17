Владимирский суд заблокировал петицию против мобилизации

Суд во Владимире постановил заблокировать петицию против мобилизации, которая набрала в интернете более 450 тысяч подписей. Об этом 17 ноября сообщила политик Юлия Галямина. По её словам, иск подала военная прокуратура.

В решении суда говорится, что петиция направлена на срыв мобилизации, а указанная в ней информация содержит фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны.

Российские власти объявили о начале частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что мобилизация окончена, так как задача по призыву 300 тысяч человек была выполнена.

Указ об окончании мобилизации президент не подписывал. Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.

Правозащитники регулярно сообщают о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многих из призывников, не прошедших даже медосмотры, сразу отправляют на передовую. Такая же информация регулярно поступает и от самих военных.

С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.

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