Bloomberg: элита напугана призывами Пригожина к "сталинским репрессиям"

Руководители крупного российского бизнеса и правительственные чиновники начали опасаться за безопасность свою и своих семей после того, как близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин призвал к срочным "сталинским репрессиям" в отношении состоятельных россиян, которые "игнорируют военную ситуацию". Об этом пишет Bloomberg.

На прошлой неделе телеграм-канал "Кепка Пригожина" опубликовал ответы предпринимателя на вопросы телеканала RT, в которых Пригожин заявил, что нужно "включить рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов, по отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии".

Представители российской элиты во власти и бизнесе всё сильнее беспокоятся по поводу "нежелания или неспособности Кремля защищать своих", утверждает Bloomberg. Усилили беспокойство бюрократии открытые нападки Пригожина на высокопоставленных военных и на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Некоторые представители элиты даже говорят, что страну могут ждать чистки и волна арестов, как во время правления Сталина. Один высокопоставленный чиновник сравнил то, что происходит в стране, с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно ей предшествует. Доминирующей эмоцией среди высших кругов, пишет издание, является страх. Все, с кем Bloomberg разговаривал, согласились беседовать только анонимно из-за риска репрессий, утверждает агентство.

Собеседники издания считают, что милитаризация экономики и общества только ускоряется — несмотря на публичные заявления о том, что мобилизация закончилась. Специальную комиссию правительства и силовых структур, созданную Путиным для поддержки оборонной промышленности и армии, они сравнивают с устройством власти во времена Великой отечественной войны.

Даже в правительстве многие не поддерживают войну, считая, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая обрекает страну на изоляцию и слабость. Однако слишком напуганы, чтобы высказываться об этом открыто, утверждают источники издания. Бизнес-магнаты стараются не вмешиваться в политику, надеясь сохранить свои производства.

Один из источников в разговоре с Bloomberg отметил, что у Путина "нет другого выбора, кроме как полагаться на агрессивных игроков, вроде Пригожина и Рамзана Кадырова". У каждого из них есть, по сути, личная армия, верная им, отметил собеседник издания.

Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, с одобрения Кремля, в последнее время публично и в резкой форме критикуют Минобороны России.