СК Беларуси объявил о расследовании в отношении аналитиков Тихановской

Следственный комитет Беларуси объявил в четверг о начале специального производства в отношении 20 аналитиков бывшего кандидата в президенты страны от оппозиции Светланы Тихановской.

В сообщении ведомства в телеграм-канале говорится, что подозреваемые "присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путём и вошли в экстремистские формирования". Одновременно в белорусском Следственном комитете утверждают, что подозреваемые "способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе".

Белорусская служба Радио Свобода сообщает 25 января, что специальное расследование начато в отношении ряда белорусских аналитиков, в том числе журналиста медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода из Беларуси Юрия Дракохруста.

Большинство участников дела - независимые политологи, социологи и экономисты, которые дают комментарии независимым белорусским СМИ. Однако в списке есть и несколько сотрудников Офиса Светланы Тихановской, отмечает Белорусская служба RFE/RL.

Среди подозреваемых - Александр Добровольский, Григорий Астапеня, Филипп Биканов, Андрей Казакевич, Анна Красулина, Евгений Крыжановский, Денис Кучинский, Вероника Лапутько и другие. Обвиняемым предложили добровольную явку.

Светлана Тихановская, комментируя решение СК, назвала подозреваемых по делу "смелыми людбми, которые ни в чём не виноваты, кроме любви к своей стране и поиска выхода из политического кризиса в Беларуси, созданного диктатором. "Режим Лукашенко возбудил уголовное дело против 20 аналитиков и экспертов, обвинив их в помощи мне и нашему офису", - добавила Тихановская.

Ранее на этой неделе сообщалось о задержаниях и обысках у родственников политзаключённых и бывших осуждённых, которые уже вышли на свободу. Правозащитный центр "Весна" в этой связи называл имена не менее 84-х человек. В постановлениях об обысках упоминались статьи о "финансировании экстремистской деятельности" и "участии в экстремистских формированиях".