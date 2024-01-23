В Беларуси массовые задержания и обыски у семей политзаключённых

В Беларуси прошли массовые обыски и задержания родственников политзаключённых и бывших осуждённых, которые уже вышли на свободу, сообщил во вторник правозащитный центр "Весна".

Поздним вечером 23 января правозащитникам были известны имена как минимум 84 человек, которых обыскали или задержали. В некоторых случаях увозили целые семьи, говорится на сайте Белорусской службы Радио Свобода.

Среди задержанных - жена бывшего кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича Марина Адамович. Мать активистки Марины Касинеровой сотрудники КГБ обыскивали 10 часов и оказывали психологическое давление, чтобы получить необходимую информацию, говорят правозащитники. В Витебске был задержан 76-летний активист Борис Хамайда.

В постановлениях об обысках упоминались статьи о "финансировании экстремистской деятельности" и "участии в экстремистских формированиях".

По данным "Весны", сотрудники КГБ говорили некоторым из тех, к кому они пришли, что задержания и следственные действия связаны с проектом INeedHelpBY, признанным "экстремистской организацией". Решение власти приняли 16 января. КГБ упоминал тогда имя человека, который якобы управляет проектом INeedHelpBY - Пилипа Гавришава. Инициатива INeedHelpBY помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и находится в тяжелом финансовом положении.

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