СК отказался возбуждать дело о похищении полицейскими гея из Чечни

Следственный комитет по Чеченской республике отказался возбуждать уголовное дело о похищении Идриса Арсамикова, которого ранее преследовали за гомосексуальность. Арсамиков был задержан полицейскими в феврале в московском аэропорту Домодедово и вывезен в Чечню, где его удерживают в родовом селе. Однако следователи не нашли правонарушения в действиях полицейских.

Идрис Арсамиков был впервые задержан в 2017 году в Чечне по подозрению в гомосексуальности. По его словам, в отделе полиции его били и пытали. После того, как его отпустили из полиции, он обратился в правозащитную группу CK SOS, которая помогла ему бежать из Чечни. В январе 2018 года он переехал в Нидерланды и получил там политическое убежище.

В конце 2022 года Арсамиков приехал в Чечню на похороны отца. Там его снова задерживали и пытали, но отпускали. Когда он пытался вылететь обратно в Нидерланды, в аэропорту его задержала полиция. По словам адвокатов, Арсамикова обвиняют в мошенничестве. Сами защитники считают обвинение формальным, а единственной причиной преследования Арсамикова - то, что он гей.

Заявление о нарушениях во время задержания и передачи Арсамикова в Чечню подали его адвокаты, сообщили в кризисной группе "СК SOS". Следователи провели проверку и заявили, что Арсамикова никто не задерживал – ему якобы предложили вернуться на родину к матери, которая за него переживает, и тот согласился.