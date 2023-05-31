СК отказался возбуждать дело о похищении полицейскими гея из Чечни

Следственный комитет по Чеченской республике отказался возбуждать уголовное дело о похищении Идриса Арсамикова, которого ранее преследовали за гомосексуальность. Арсамиков был задержан полицейскими в феврале в московском аэропорту Домодедово и вывезен в Чечню, где его удерживают в родовом селе. Однако следователи не нашли правонарушения в действиях полицейских.
Идрис Арсамиков был впервые задержан в 2017 году в Чечне по подозрению в гомосексуальности. По его словам, в отделе полиции его били и пытали. После того, как его отпустили из полиции, он обратился в правозащитную группу CK SOS, которая помогла ему бежать из Чечни. В январе 2018 года он переехал в Нидерланды и получил там политическое убежище.
В конце 2022 года Арсамиков приехал в Чечню на похороны отца. Там его снова задерживали и пытали, но отпускали. Когда он пытался вылететь обратно в Нидерланды, в аэропорту его задержала полиция. По словам адвокатов, Арсамикова обвиняют в мошенничестве. Сами защитники считают обвинение формальным, а единственной причиной преследования Арсамикова - то, что он гей.
Заявление о нарушениях во время задержания и передачи Арсамикова в Чечню подали его адвокаты, сообщили в кризисной группе "СК SOS". Следователи провели проверку и заявили, что Арсамикова никто не задерживал – ему якобы предложили вернуться на родину к матери, которая за него переживает, и тот согласился.
- 17 февраля Арсамиков опубликовал два видео, в которых он заявил, что обратился к правозащитникам под давлением и отказывается от их помощи. В СК SOS не исключают применения к нему унижающего человеческое достоинство обращения и пыток.
- В апреле корреспондент Sota вместе с адвокатами "CК SOS" приезжали в станицу Старогладовская, где родился и жил Арсамиков. Им удалось поговорить с матерью Арсамикова, которая сказала, что ее сын жив и "работает на тракторе, на полях". Другие сельчане сообщили, что он фактически "находится в заключении" в доме своей семьи.
- Десять правозащитных организаций обратились к российским властям с требованием освободить Арсамикова. Обращение подписали представители Amnesty International, кризисной группы СК SOS, Human Rights Watch, "Команды против пыток" и еще шести некоммерческих организаций. Позже с таким же призывом выступили международное движение по защите прав ЛГБТК+ людей All Out и члены форума Европейского парламента LGBTI Intergroup.
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