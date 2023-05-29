В Уганде принят закон о смертной казни для ЛГБТ+ людей

Власти Уганды приняли закон о наказаниях за однополые отношения. Он один из самых жёстких в мире. За неоднократные гомосексуальные акты, а также за передачу ВИЧ-инфекции предусмотрена смертная казнь. За "пропаганду гомосексуальности" может последовать тюремное заключение сроком до 20 лет.
Парламент Уганды разработал законопроект в марте. В этот понедельник его подписал президент страны Йовери Мусевени. Однополые отношения в Уганде были вне закона и ранее, как и ещё в более чем 30 странах Африки. Новый закон заметно ужесточает наказания.
США – один из главных торговых партнёров Уганды – ещё в марте предупреждали о возможности экономических санкций, если закон будет принят. Также Уганда ежегодно получает миллиарды долларов экономической помощи от развитых стран, которая тоже может быть уменьшена.
Правозащитники в Уганде и в мире выступили с осуждением закона как дискриминационного. Координатор Коалиции гражданского общества по правам человека в Уганде Клэр Бяругаба написала: "Сегодня президент Уганды легализовал государственную гомофобию. Чёрный день. Мы будем продолжать бороться с этим узаконенным зверством".
Управление ООН по правам человека заявило: "Мы потрясены драконовским и дискриминационным законом. Это готовый рецепт для системных нарушений прав как ЛГБТ, так и широких слоёв населения. Он противоречит Конституции и международным соглашениям, и требует немедленного юридического пересмотра".
Особое беспокойство проявили международные организации, занимающиеся охраной здоровья и профилактикой ВИЧ-инфекции. По их мнению, после принятия закона сексуальное просвещение в стране может быть в значительной мере урезано, а гомосексуалы станут бояться тестироваться на ВИЧ и при его наличии проходить лечение, что приведёт к неконтролируемому распространению инфекции.
Три крупнейших фонда, работающие с ВИЧ-инфекцией в странах Африки – инициатива PEPFAR, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулёзом, и UNAIDS, – опубликовали совместное заявление. В нём специалисты указывают, что дискриминация ЛГБТ+ уже привела к тому, что пациенты боятся обращаться за помощью, и принятие нового закона является прямой угрозой общественному здоровью.
- Уганда на данный момент является одним из лидеров в борьбе с ВИЧ-инфекцией. К 2021 году 89% населения страны знали свой ВИЧ-статус, более 92% ВИЧ-положительных получали лечение, причём из них у 95% вирус был подавлен, что делает их не заразными для окружающих. Эти успехи были в значительной мере достигнуты благодаря деятельности международных фондов в области лечения, тестирования и сексуального просвещения.
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