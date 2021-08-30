СК проводит обыски в московских СИЗО по делу о “ячейке” АУЕ

Следственный комитет “при силовой поддержке” отряда специального назначения УФСИН проводит обыски в двух столичных следственных изоляторах. Повод – уголовное дело об организации “ячейки” АУЕ (движение признано в России экстремистским и запрещено), сообщается на сайте СК.

По версии следствия, арестанты, “обладающие криминальным авторитетом” не позднее июня 2020 года организовали ячейку АУЕ и пропагандировали “криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов”.

Дело возбудили по статьям о финансировании экстремизма и осуществлении деятельности запрещенной экстремистской организации. Аналогичное дело возбудили в марте этого года в московском СИЗО “Медведь”.

В августе прошлого года Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Теперь те, кто “пропагандирует” идеи движения и “склоняет” других к криминальной деятельности, нарушают статью 282.1 УК РФ (“Организация экстремистского сообщества”). Максимальное наказание по ней – до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

АУЕ расшифровывается как “арестантский уклад един” или “арестантское уркаганское единство”. Представители этой субкультуры пропагандируют воровские и тюремные понятия криминальной среды и требуют соблюдения “воровского кодекса” в обмен на защиту.