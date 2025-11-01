СК сообщил об уголовном деле против экономиста Владислава Иноземцева

Против экономиста Владислава Иноземцева возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей "иностранного агента". Об этом в субботу сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

Ранее Иноземцева, который сейчас не живёт в России, дважды в течение года привлекали к административной ответственности за то, что он не указывал свой иноагентский статус в соцсетях. В силовых структурах добавили, что экономиста объявили в розыск.

В реестре так называемых иноагентов Иноземцев находится с мая 2023 года. Поводом для включения в этот список, среди прочего, стали "негативные высказывания" экономиста о российской власти, отмечает "Медиазона".

Владислав Иноземцев - социолог, политик, доктор экономических наук, руководитель Центра исследований постиндустриального общества. В разные годы преподавал в ведущих российских вузах. Неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.