СК возбудил два новых дела в связи махинациями на стройке Восточного

Управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с возможными махинациями на космодроме Восточный. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".

Первое дело было заведено по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, топ-менеджеры "Центра эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ), превысив свои служебные полномочия, с конца июля по ноябрь 2020 года направили московской строительной компании "Респект-СМ" не менее 600 миллионов рублей за невыполненные работы на объекте по производству и хранению компонентов ракетного топлива.

Однако предполагаемый ущерб, как пишет издание, может быть погашен, так как ЦЭНКИ представил банковскую гарантию.

Второе уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает газета. Оно связано с аффилированной с "Респект-СМ" компанией "Баваль", которую привлекли к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива. Следствие считает, что с сентября по ноябрь прошлого года обе фирмы представили подложные акты приемки выполненных работ и по фальшивым документам получили от казначейства около 60 миллионов рублей, которыми руководители организаций распорядились по собственному усмотрению.

Космодром Восточный начали строить в 2012 году в Амурской области. В 2019 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время его строительства было похищено 11 млрд рублей. В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала работ на космодроме было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд рублей. Среди выявленных нарушений - затягивание сроков строительства и многомиллиардные хищения бюджетных средств.