В Москве из-за фотосессии на фоне мечети возбуждено уголовное дело 

Управление следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за фотосессии в нижнем белье, которую устроила блогерша на фоне Московской соборной мечети.

Имя девушки, личность которой в СК уже установили, не сообщается. Указан лишь год её рождения - 1981-й. По версии следствия, целью фотосессии было "надругательство над почитаемой верующими религиозной святыней".

В свою очередь по данным СМИ, материалы уголовного дела основаны на видео, которое выложила в инстаграме другая блогерша - Мария Катанова. 20 января она написала о том, что проезжала мимо мечети и заметила девушку, которая фотографировалась в нижнем белье и шубе. Катанова якобы высказала ей, что это недопустимо.

В последнее время российские правоохранительные органы регулярно преследуют граждан за фотосессии на фоне религиозных учреждений. Так, в ноябре прошлого года в Петербурге полиция задержала двух подростков 15 и 17 лет, которых подозревают в том, что они сфотографировались со спущенными штанами на фоне храма Спас на Крови. Было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. В том же месяце в Москве обвинение запросило по десять месяцев колонии для блогера Руслана Бобиева и модели Аси Акимовой, устроивших фотосессию на фоне храма Василия Блаженного. До этого полиция Санкт-Петербурга, также по обвинению в оскорблении чувств верующих, задержала 31-летнюю Ирину Волкову - из-за фото на фоне Исаакиевского собора, на которых модель показала нижнее белье.