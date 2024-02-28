"Скажи Гордеевой" приостанавливает работу из-за запрета на рекламу

Проект "Скажи Гордеевой" с интервью русскоязычных деятелей приостанавливает свою работу. Об этом сообщила его ведущая Катерина Гордеева.

По словам журналистки, решение было принято из-за запрета на рекламу у "иноагентов", который Госдума одобрила сегодня, 28 февраля.

Гордеева написала, что и до принятия закона рекламодателей проекта запугивали анонимные "доброжелатели". "Но теперь реклама у нас – преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими", – считает журналистка.

Судя по её сообщению, "Скажи Гордеевой" выпустит ещё несколько интервью, которые уже отсняты или снимаются прямо сейчас. "Нам очень непросто говорить вам, нашим зрителям, что мы – всё. Конечно, мы будем искать выход", – резюмировала журналистка.

Российские власти объявили Гордееву иностранным агентом в сентябре 2022 года. По словам журналистки, проект существовал на средства от рекламных интеграций.