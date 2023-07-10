Политика Лобанова уволили из МГУ из-за статуса "иноагента"

Московского политика, доцента МГУ Михаила Лобанова уволили из университета. Об этом сообщил он сам, опубликовав фото приказа в своём телеграм-канале.
Согласно документу, Лобанова уволили "по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон", в связи с законодательными ограничениями на работу. В конце июня Лобанова объявили "иностранным агентом". По закону, с конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях.
Ранее Лобанов писал, что ему "передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию". Якобы университету поставили ультиматум: или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает. Тогда он отказался увольняться сам.
"Уверен, что я вернусь преподавать в свой родной Университет после неизбежной трансформации режима и отмены всех репрессивных законов", – написал Лобанов.
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре около 450 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.
- Помимо запрета преподавать в госучреждениях, "иноагенты" не могут быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
- Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.