Политика Лобанова уволили из МГУ из-за статуса "иноагента"

Московского политика, доцента МГУ Михаила Лобанова уволили из университета. Об этом сообщил он сам, опубликовав фото приказа в своём телеграм-канале.

Согласно документу, Лобанова уволили "по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон", в связи с законодательными ограничениями на работу. В конце июня Лобанова объявили "иностранным агентом". По закону, с конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях.

Ранее Лобанов писал, что ему "передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию". Якобы университету поставили ультиматум: или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает. Тогда он отказался увольняться сам.

"Уверен, что я вернусь преподавать в свой родной Университет после неизбежной трансформации режима и отмены всех репрессивных законов", – написал Лобанов.