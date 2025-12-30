Сказка о потерянном времени

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области. По его словам, Москва уже определила цели для "ответного удара".

Дмитрий Песков объявил, что попытка атаки на госрезиденцию направлена не только против президента России, но и против Дональда Трампа и его попыток мирного урегулирования.

Трамп заявил, что был "очень зол", когда Путин во время телефонного разговора заявил о якобы совершенной Украиной "атаке". При этом президент США допустил, что ее могло и не быть.

В Новгородской области в последние ночи не объявляли о воздушной тревоге, и местные жители не заметили работы ПВО.

Владимир Зеленский опроверг сообщения об атаке на резиденцию Путина. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что не доверяет российскому президенту. Зеленский уверен, что Путин не хочет мира.

