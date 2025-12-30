Зеленский: Украине нужна поддержка США, а доверия к Путину нет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не сможет выстоять в войне с Россией без поддержки США, и что он не доверяет российскому президенту Владимиру Путину.

"Сможем ли мы победить без американской поддержки? Нет", - сказал Зеленский в интервью, вышедшем в эфир в понедельник. Оно было записано после его переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Флориде в минувшее воскресенье.

"Я не доверяю Путину, и он не желает Украине успеха", - сказал Зеленский, добавив, что его встреча с президентом Трампом была продуктивной.

Также в интервью Fox News Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся. Компромиссным решением по Донбассу Зеленский назвал создание там свободной экономической зоны. "Поэтому, как мне кажется, мы предложили компромисс. Если мы вводим свободную экономическую зону, и Украина отходит на сколько-то километров, то и Россия отходит на какое-то количество километров", - цитирует Зеленского Русская служба Би-би-си.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих территорий для урегулирования войны с Россией, поскольку это противоречит законам страны, позиции общества и реальной ситуации на местах. Комментируя возможность референдума, Зеленский сказал, что такой шаг не даст положительного результата и не будет поддержан украинским обществом.

Президент Украины добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции сторон и пытаются найти компромиссные решения.

После переговоров Трампа и Зеленского 28 декабря было объявлено, что стороны "очень близки к цели" мирного урегулирования войны . По словам Владимира Зеленского, "20 пунктов мирного плана согласованы на 90%". Тогда же президент Украины не исключил, что мирный план будет вынесен на референдум - прежде всего, из-за "очень сложного вопроса территорий".

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник обвинил Украину в попытке атаковать беспилотниками резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Зеленский назвал заявление Лаврова "очередной ложью". По его мнению, таким образом Россия пытается помешать переговорному процессу, а также готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве.

Во вторник, 30 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на резиденцию Путина, о которой говорил Лавров, является "террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса". Атака была направлена не только против Путина, но и против президента США Трампа, цитирует Пескова ТАСС. Российские военные, по словам Пескова, знают "как, чем и когда отвечать".

Россия требует вывода украинских войск из Донбасса. Россия, помимо аннексированного Крыма, считает Донбасс, Запорожье и Херсон частью своей территории.

Президент США Трамп на совместной с Зеленским персс-конференции после переговоров 28 декабря заявил, что "Россия хочет успеха для Украины". "Это звучит немного странно, но я объяснял президенту Зеленскому, что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, включая поставки энергии, электроэнергии и других товаров по очень низким ценам", - сказал Трамп. Так он ответил на вопрос, какую ответственность будет нести Россия за восстановление Украины после соглашения, и обсуждал ли он эту тему с Путиным. "Да. Россия будет помогать", - сказал Трамп.



