Склонен к побегу. Алексею Горинову в колонии не дают нормально спать

Осужденного за якобы "распространение фейков об армии" московского муниципального депутата Алексея Горинова по ночам проверяют раз в два часа как "склонного к побегу". Это нарушает право заключенного на восьмичасовой непрерывный сон, отметили эксперты Радио Свобода.

Срок за детский конкурс

62-летний Алексей Горинов – муниципальный депутат в Красносельском районе Москвы, был в команде политика Ильи Яшина, когда тот возглавлял совет депутатов этого района. (Яшин также осужден за свою антивоенную позицию.)

15 марта 2022 года, через три недели после полномасштабного вторжения России в Украину, на муниципальном совете Красносельского района обсуждалось проведение конкурса детских рисунков. Горинов высказался о том, что это не самое уместное мероприятие в условиях, когда российская армия ведет войну против соседней страны.

По итогам обсуждения детского конкурса возбудили уголовное дело за распространение "фейков об армии" на депутатов Алексея Горинова и Елену Котеночкину – ей удалось покинуть Россию. На суде Горинов продолжал выступать против войны с Украиной, в итоге его приговорили к 6 годам и 11 месяцам лишения свободы.

В колонии Горинова регулярно отправляли в ШИЗО: к концу прошлого года он провел в штрафных изоляторах 48 дней. Он серьезно заболел: чтобы к нему допустили врачей, правозащитники из "Общественного вердикта" вынуждены были обратиться к спецдокладчикам ООН.

Это чистое изощренное издевательство, не имеющее правовых оснований

Издание RusNews в середине марта опубликовало отрывок из нового письма Горинова – о том, что в ИК-3 во Владимире его как "склонного к побегу" ночью проверяют раз в два часа. Сотрудники колонии шумят, срывают с его головы одеяло, которым он накрывается от яркого света. На ночь в бараке в ИК-3 свет не выключают. "Так что мой сон расстроен и разбит на маленькие отрезки", – пишет Горинов.

– Совершенно необъяснимо, по каким основаниям Горинова объявили склонным к побегу. Немолодой юрист с плохим состоянием здоровья среди ночи, проломив заграждения колючей проволоки, куда-то убежит? Это чистое, изощренное издевательство, не имеющее правовых оснований, – считает Сергей Давидис, руководитель "Поддержки политзаключенных. Мемориал".

Как Алексея Навального

О похожих проверках в другой владимирской колонии, ИК-2, в 2021 году рассказывал Алексей Навальный. Ночью к нему приходили не раз в два часа, а каждый час, хотя помещение, в котором он спал, было оборудовано видеокамерами. Давидис считает, что, возможно, никаких специальных указаний относительно Горинова владимирские тюремщики могли не получать.

– Указания создать условия поневыносимей касаются меньшинства: убитого Алексея Навального, вероятно, они касаются Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина. Про Алексея Горинова я не уверен, что есть команда испортить ему жизнь. Скорее, есть общие сигналы, что спуску политзаключенным давать не надо. Единственное их желательное поведение – смирение и молчание. Тех, кто не смиряется, не молчит и защищает свои права, нужно подавлять и принуждать. Тем более тех, кто имеет защиту от физического насилия в силу публичности, пытаются подавить квазизаконными инструментами, – предполагает Давидис.

Вскоре после публикации письма Алексея Горинова Amnesty International объявила кампанию за его освобождение: правозащитники призывают требовать от российского Генпрокурора, чтобы он инициировал освобождение Горинова как человека, преследуемого исключительно за выражение своего мнения.

После гибели Навального все российские политзаключенные в зоне риска.

История с убийством Алексея Навального эту ситуацию усугубила

– Руководство пенитенциарных учреждений понимает, что за то, что они будут слишком суровы к политзаключенным, их никто не пожурит, а за недостаточную жесткость наказать могут. История с убийством Алексея Навального эту ситуацию усугубила: сам факт того, что самый известный и важный политзаключенный погиб в колонии, а руководство колонии не наказывают, а награждают, – это сигнал другим пенитенциарным учреждениям, что не стоит слишком беспокоиться о политзаключенных, – объясняет Давидис.

Можно оспорить

Анна Каретникова, правозащитница и бывший аналитик УФСИН Москвы, говорит, что заключенные в колониях нередко жалуются на ночные проверки. В СИЗО такой практики нет: тюремщики не заходят в камеры по ночам.

– Я не нашла никакой легальной инструкции, которая требовала бы от сотрудников будить заключенных раз в два часа. Видимо, это инструкция "для служебного пользования". Сам приказ о профилактической работе в местах лишения свободы ничего такого не предусматривает. Подобные инструкции явно незаконны, так как противоречат праву заключенного на восьмичасовой непрерывный сон. И 15 статья Конституции России говорит, что правовая сила опубликованных нормативных актов выше любых закрытых служебных, – говорит Каретникова.

Она считает, что в случае с Гориновым обжаловать надо даже не ночные проверки, а саму постановку на учет как "склонного к побегу". Бывает, что суды снимают заключенных с профилактических учетов, если те их обжалуют.

Участник инициативы "Зона солидарности" Иван Асташин отбывал срок по политическому уголовному делу и тоже считался "склонным к побегу", и его тоже проверяли по ночам.

С головой мы укрывались, потому что в бараке было холодно

– Я с таким сталкивался в норильской ИК-15: после того как я написал жалобу в прокуратуру, они перестали это делать в отношении меня. В отношении других заключенных продолжили. Со стороны сотрудников ФСИН была претензия, что я и другие заключенные, состоящие на профилактическом учете как "склонные к побегу", укрывались одеялами с головой, то есть не было видно, под одеялом лежит человек или кукла. Но с головой мы укрывались, потому что в бараке было холодно. Жалоба в прокуратуру подействовала: они решили больше не проверять, кто лежит под одеялом. Жалоба в прокуратуру даже не ушла: меня вызвал начальник отдела безопасности и сказал, что делать так перестанут, – рассказывает Асташин.

Сотрудники ФСИН в принципе далеко не всегда ценят право на сон любых осужденных в колониях.

– В колониях сотрудники ФСИН – специально или нет – могут будить и обычных заключенных. Каждые два часа происходит обход, сотрудники ходят по бараку между шконок, у них нагрудные видеорегистраторы с фонариками. Случайно или нет тебе могут посветить в лицо. И ты можешь проснуться. Видно, что одни сотрудники ходят так, чтобы не будить заключенных, а кто-то специально топает, бряцает ключами, – вспоминает он.

Радио Свобода отправило в пресс-службу ФСИН запрос об условиях содержания в колонии Алексея Горинова. На момент публикации материала ответ не был получен.