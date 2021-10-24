Скончался кинорежиссёр Александр Рогожкин, снявший "Кукушку"

Народный артист России, кинорежиссёр Александр Рогожкин скончался на 73-м году жизни в Петербурге. Он снял более полутора десятков фильмов. Среди них "Чекист", "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка". Рогожкин работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Он работал в жанрах детектива, фантастики, притчи, социальной драмы.



Выпускник Ленинградского государственного университета, получивший диплом историка-искусствоведа, Александр Рогожкин начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на "Ленфильме" художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (мастерская Сергея Герасимова).

Режиссёр был удостоен премий "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр" и приза за лучшую режиссуру международного кинофестиваля в Карловых Варах.