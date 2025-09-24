"Слідство.Інфо": Виктория Рощина погибла в СИЗО в Пермском крае





Издание "Слідство.Інфо" установило, что попавшая в российский плен украинская журналистка Виктория Рощина погибла в СИЗО №3 города Кизел Пермского края 19 сентября 2024 года. Ранее сообщалось, что последние дни жизни Рощина провела в СИЗО в Таганроге, а 8 сентября 2024 года её увели из камеры в неизвестном направлении.

Журналистам "Слідство.Інфо" удалось получить копию свидетельства о смерти Рощиной, выданного Ленинским отделом ЗАГС города Перми. В документе зафиксирована дата смерти — 19 сентября 2024 года. Эти сведения подтвердили и в Офисе Генерального прокурора Украины. Тело Виктории российские власти передали в Украину в состоянии, не позволявшем провести полноценное судебно-медицинское исследование.

Виктория Рощина попала в российский плен в августе 2023 года, отправившись делать репортажи с оккупированных Россией территорий. Более года родные ожидали её возвращения через обмен пленными, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о её смерти.

По данным "Слідство.Інфо", за восемь дней до гибели Викторию этапировали из Таганрога в СИЗО Кизела. Путь длиной около 2500 километров занял три дня, и, по словам свидетелей, журналистка выглядела истощённой, но могла передвигаться самостоятельно. Освобожденные из Кизела украинские военные рассказали, что в СИЗО пленных подвергали жёсткой "приёмке" и психологическому давлению: заставляли слушать российскую музыку и лекции с искажённой историей, а любые действия совершались только по командам охраны.

Сокамерница Рощиной из Таганрогского СИЗО сообщила, что журналистку пытали — на её теле были ножевые раны и следы применения электрического тока. Эти повреждения, по словам свидетелей, появились ещё в плену на оккупированных территориях.

"Слідство.Інфо" также идентифицировало сотрудников СИЗО №3 Кизела, которые могли контактировать с Рощиной. Это начальник изолятора Виталий Спирин, начальник охраны Евгений Трофимов и заместители по кадрам и тылу. Все установленные сотрудники, кроме одного, продолжают работать в СИЗО Кизела.