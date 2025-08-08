Ссылки для упрощенного доступа

В Киеве 8 августа хоронят журналистку Викторию Рощину

Виктория Рощина
Виктория Рощина

В Киеве в пятницу, 8 августа, проходят похороны Виктории Рощиной — украинской журналистки, погибшей в российском плену.

По данным Минобороны России Рощина умерла 19 сентября прошлого года во время этапирования из Таганрога в Москву. Журналистка находилась в плену больше года и была включена в списки на обмен.

Тело Рощиной вернули в конце февраля во время одного из обменов телами. По данным журналистов-расследователей, тело не имело некоторых органов, а длительное хранение в России затрудняет установление причины смерти. По всей вероятности, Рощину пытали.

Виктория Рощина, сотрудничавшая, в том числе, с Украинской службой Радио Свобода, с самого начала полномасштабного российского вторжения освещала его ход. В августе 2023 года она попала в плен к российским войскам.

По факту гибели Рощиной генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Офис генпрокурора Украины сообщил, что начальник СИЗО № 2 в Таганроге подозревается в организации пыток украинских граждан, включая журналистку Викторию Рощину.

Президент Украины присвоил Виктории Рощиной звание Героя Украины посмертно.

Новость дополняется

